Воскресенье, 7 сентября, 2025
22.1 C
Киев
type here...
Даша Квиткова сообщила о помолвке с футболистом Владимиром Бражко и показала фото с романтического предложения.
Даша Квиткова сообщила о помолвке с футболистом Владимиром Бражко и показала фото с романтического предложения.
Культура
Время чтения 1 мин.

Даша Квиткова выходит замуж за футболиста: кто её избранник и как развивались отношения

Украинская блогерша и участница шоу «Холостяк» Даша Квиткова объявила о помолвке. Её избранник — полузащитник футбольного клуба «Динамо» (Киев) Владимир Бражко.

Информация о помолвке появилась 6 сентября в Instagram Квитковой. В публикации размещены фотографии, сделанные в момент предложения. На снимках видно, что было организовано романтическое свидание, во время которого мужчина сделал предложение.

Квиткова сопроводила фото строкой из песни Алекса Воррена Ordinary: «The angels up in the cloud, are jealous knowing we found» — «Ангелы на облаках завидуют, зная, что мы нашли».

Когда начались отношения Квитковой и Бражко

Пара не сообщала точную дату начала отношений. Весной 2025 года появились первые косвенные намёки: Квиткова публиковала снимки, где не показывала лицо партнёра.
В июне они впервые появились вместе публично. Позже Бражко опубликовал фото с Дашей, на котором целует её в лоб. Подпись к фото гласила: «Всё моё».

Что известно о Даше Квитковой

Даша Квиткова — украинская блогерша. Воспитывает сына от предыдущего брака. Ведёт страницу в Instagram и регулярно делится событиями из своей жизни.

Кто такой Владимир Бражко

Владимир Бражко — профессиональный футболист. Играет на позиции полузащитника в киевском клубе «Динамо». Регулярно выступает в матчах национального чемпионата и участвует в тренировочных сборах команды.

Пара пока не сообщала дату свадьбы. Другие подробности предстоящего события не озвучены.

Ранее мы писали о том, какие дни подходят для свадьбы в сентябре 2025: календарь благоприятных и неблагоприятных дней.

Горячее за неделю

Общество

Как и когда купить билеты на ЧМ-2026 по футболу: всё, что нужно знать заранее, когда стартует продажа

0
Билеты на ЧМ-2026 по футболу поступят в продажу в сентябре: цены от 60 $, три этапа покупки, финал — в США, Канаде и Мексике.
Общество

Есть ли магнитная буря 4 сентября 2025 года: как геомагнитная активность влияет на здоровье

0
4 сентября 2025 года магнитной бури не будет — индекс Kp не превышает 2.67, обстановка спокойная, день благоприятный для активности.
Статьи

Денежная стрижка 3 сентября 2025 года: можно ли стричься и краситься в этот день

0
3 сентября — идеальный день для денежной стрижки и окрашивания. Луна в Козероге поддерживает успех и рост, особенно в финансовых вопросах.
Политика

Российская армия впервые с начала войны нанесла удар по зданию Кабмина Украины: вспыхнул пожар

0
Россия нанесла ракетный удар по Украине 7 сентября. Повреждено здание Кабмина, горели крыша и верхние этажи. Пожар тушат спасатели.
Статьи

Стоит ли стричься и краситься 2 сентября 2025: календарь стрижек на день

0
2 сентября 2025 года — идеальный день для стрижек и ухода за волосами в первой половине суток по лунному календарю.

Новое на сайте

Предыдущая статья
Когда и где наблюдать Кровавую Луну над Украиной: во сколько начнётся полное лунное затмение 7 сентября 2025
Следующая статья
Что происходит с курсом валют сегодня 7 сентября 2025 года в Украине

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Какой уровень магнитной бури на 2 сентября 2025 года: прогноз по часам

0
На 2 сентября 2025 года магнитная буря отсутствует, индекс Kp остаётся на уровне N1, геомагнитный фон стабилен.

Анонс матча Украина — Франция 5 сентября 2025 года: где смотреть трансляцию, какой состав команд и прогноз отборочного матча на ЧМ

0
Матч Украина — Франция 5 сентября откроет отбор на ЧМ-2026: составы, прогнозы, трансляция и ключевые интриги встречи в польском Вроцлаве.

Можно ли стричься 7 сентября 2025 года: что говорит астрология о здоровье и деньгах

0
Вечерняя стрижка 7 сентября 2025 года усилит внутреннюю гармонию, здоровье волос и создаст основу для финансовой устойчивости.

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.