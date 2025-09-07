Украинская блогерша и участница шоу «Холостяк» Даша Квиткова объявила о помолвке. Её избранник — полузащитник футбольного клуба «Динамо» (Киев) Владимир Бражко.

Информация о помолвке появилась 6 сентября в Instagram Квитковой. В публикации размещены фотографии, сделанные в момент предложения. На снимках видно, что было организовано романтическое свидание, во время которого мужчина сделал предложение.

Квиткова сопроводила фото строкой из песни Алекса Воррена Ordinary: «The angels up in the cloud, are jealous knowing we found» — «Ангелы на облаках завидуют, зная, что мы нашли».

Когда начались отношения Квитковой и Бражко

Пара не сообщала точную дату начала отношений. Весной 2025 года появились первые косвенные намёки: Квиткова публиковала снимки, где не показывала лицо партнёра.

В июне они впервые появились вместе публично. Позже Бражко опубликовал фото с Дашей, на котором целует её в лоб. Подпись к фото гласила: «Всё моё».

Что известно о Даше Квитковой

Даша Квиткова — украинская блогерша. Воспитывает сына от предыдущего брака. Ведёт страницу в Instagram и регулярно делится событиями из своей жизни.

Кто такой Владимир Бражко

Владимир Бражко — профессиональный футболист. Играет на позиции полузащитника в киевском клубе «Динамо». Регулярно выступает в матчах национального чемпионата и участвует в тренировочных сборах команды.

Пара пока не сообщала дату свадьбы. Другие подробности предстоящего события не озвучены.

Ранее мы писали о том, какие дни подходят для свадьбы в сентябре 2025: календарь благоприятных и неблагоприятных дней.