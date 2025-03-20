Четверг, 20 марта, 2025
6 C
Киев
type here...
Культура
Время чтения 1 мин.

День ангела Александры 2025: оригинальные поздравления и открытки 20 марта

20 марта именины празднуют все Александры. День ангела – прекрасный повод выразить хорошие пожелания и теплые слова именинницам.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт «Studway», имя Александра имеет древнегреческие корни и происходит от мужского имени Александр, состоящий из двух слов: alexein (защищать) и aner (муж, воин). Таким образом, имя Александра означает «защитница людей». Это имя ассоциируется с мужеством, силой и мудростью. Обладательницы этого имени обычно носят решительный характер, однако в то же время они отзывчивы, дружелюбны и внимательны к близким.

Имя Александра популярно во многих странах мира. Его можно встретить в Европе, Латинской Америке, США, Канаде, Австралии и странах постсоветского пространства. В разных языках существуют варианты этого имени: английском – Alexandra, французском – Alexandrine, испанском – Alejandra, итальянском – Alessandra. В Украине Александра является довольно распространенным женским именем, имеющим множество уменьшительных форм: Саша, Сашенька, Олеся, Саня.

Когда празднуют именины Александры 2025

По новому церковному календарю (новый стиль) день ангела Александры в 2025 году приходится на следующие даты: День ангела Александры отмечают: 20 марта, 23 апреля, 18 мая, 6 ноября. Эти даты связаны с чествованием памяти святых, носивших имя Александра.

В День ангела Александры обычно посещают церковь, где ставят свечи за здоровье именинницы. Также устраивают семейные обеды, приглашают близких и друзей. Александре дарят подарки и открытки с поздравлениями.

Поздравление с Днем ангела Александры

– Дорогая Александра! Поздравляю с Днем ангела! Пусть небесный покровитель всегда оберегает тебя, дарит счастье, радость и гармонию. Желаю крепкого здоровья, исполнения мечтаний и искренней любви в сердце!

– Александр, с именинами тебя! Ты – настоящая защитница своей семьи и друзей, и пусть в твоей жизни будет только добро, свет и положительные эмоции. Желаю успехов во всех начинаниях и неистощимой энергии!

– Милая Александра, пусть этот день принесет тебе море радости и тепла! Желаю, чтобы удача всегда была на твоей стороне, а рядом были только самые дорогие люди, которые тебя искренне любят.

– Пусть Ангел твой тебя оберегает,

От зла и непогоды всегда защищает.

Пусть исполнятся мечты и желания,

А сердце наполнится любовью и любовью!

– С Днем ангела, Александра,

Да будет радость не на мгновение!

Чтобы солнце ласково светило,

А судьба счастьем реет!

– Пусть удача рядом будет,

– И сердце от любви греет,

Пусть Ангел твой ведет тебя,

Дарит счастье и надежду!

Открытки с именинами Александры

День ангела Олександри 2025: оригінальні привітання та листівки 20 березня

Фото – lux.fm.

День ангела Олександри 2025: оригінальні привітання та листівки 20 березня

Фото – lux.fm.

День ангела Олександри 2025: оригінальні привітання та листівки 20 березня

Фото – hochu.ua.

День ангела Олександри 2025: оригінальні привітання та листівки 20 березня

Фото – lux.fm.

День ангела Олександри 2025: оригінальні привітання та листівки 20 березня

Фото – unian.net.

Отметим, что 20 марта праздник именин также отмечают Иван, Василий, Виктор, Максим, Никита, Сергей, Клавдия, Мария, Светлана, Ульяна.

Горячее за неделю

Статьи

Когда Вербное воскресенье 2025 года: дата, традиции и народные приметы

0
Вербное воскресенье – важный христианский праздник, который каждый...
Экономика

Microsoft рассказала о ШИ-функционале программы Notepad в Windows 11

0
Разработчики техногиганта Microsoft регулярно исправляют ошибки Windows 11, одновременно...
Экономика

День Ангела Григория 17 марта: история, значение имени и традиции праздника

0
День ангела Григория, который отмечается 17 марта, является особым...
Культура

Что будет с домом Усиков в Ворзеле после оккупации: жена боксера раскрыла планы

0
Жена боксера Александра Усика впервые поделилась новыми шокирующими...
Политика

Правительство ввело возможность бесплатного обучения для детей: кто может получить и как воспользоваться льготой

0
Украинское правительство приняло решение о предоставлении возможности бесплатной...
spot_img

Новое на сайте

Рубрикатор

ПолитикаОбществоЭкономикаСтатьиКультураСпорт
spot_imgspot_img
Предыдущая статья
Армия РФ атаковала Кропивницкие дронами: город пережил самую массированную атаку, 10 человек ранены, среди них — ребенок (фото)
Следующая статья
День ангела Максима 2025: поздравления и оригинальные открытки 13 января

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Смерти Джина Гэкмена: загадочный звонок в скорую меняет хронологию событий

0
Смерть легендарного актера Джина Гэкмена и его жены...

Сериал «Юность» на Netflix: новая сенсация и настоящий шок для родителей

0
13 марта на платформе Netflix состоялась премьера детективного...

В чем польза ежедневного бега? 6 преимуществ

0
Узнайте, как это улучшит ваше тело и здоровье....

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.