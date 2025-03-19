Среда, 19 марта, 2025
3.2 C
Киев
type here...
Культура
Время чтения 1 мин.

День ангела Дарии 2025: оригинальные поздравления и открытки 19 марта

19 марта День ангела отмечают все владелицы имени Дария. Обязательно поздравьте знакомых именинниц с их праздником.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт «Studway», имя Дария имеет древнеоперское происхождение и происходит от мужского имени Дарий, что означает «обладающий добром» или «мощная, обладательница». Это имя известно еще с античных времен, его носили правители Персии. В христианской традиции оно стало популярным благодаря святой мученице Дарии Римской, жившей в III веке.

Имя Дария достаточно популярно во многих странах мира, особенно в Украине, Польше, Белоруссии, России и Италии. В разных языках оно может иметь несколько иные формы, например Daria в англоязычных странах, Дарья в русском языке, Daria или Darya в европейских языках. В Украине имя Дария традиционно распространено среди женщин, потому что оно звучит мелодично и имеет сильное значение.

Когда празднуют именины Дарьи в 2025 году

Согласно церковному календарю, именины Дарии отмечают несколько раз в год и одна из этих дат – 19 марта. Обладательницы этого прекрасного имени могут выбрать ближайшую дату для празднования Дня Ангела.

Поздравления с именинами Дарьи

– Дорогая Дарья! Поздравляю с Днем ангела! Пусть ангел-хранитель всегда ведет тебя светлой дорогой, помогает в трудные моменты и вдохновляет на новые свершения. Желаю здоровья, счастья, радости и удачи во всем!

– Милая Дария! В этот чудесный день желаю мира, любви и гармонии. Пусть каждый день доставляет тебе радость, а все мечты обязательно сбываются. Будь счастлива и окружена любовью родных и друзей!

– Пусть ангел твой тебя оберегает,
От зла и беды всегда спасает,
Любовь и счастье да дарит,
И путь к мечтам тебе указывает!

– Дарит, солнышко ясное,
Пусть все в жизни будет классное,
Пусть мечты исполнятся твои,
Живи в счастье и любви!

– С Днем ангела, Дарья милая,
Пусть любовь тебя согрела,
Пусть судьба будет волшебная,
А в сердце радость оживет!

Открытки с именинами Дарии

День ангела Дарії 2025: оригінальні привітання та листівки 19 березня

Фото – aktualno.pro.

День ангела Дарії 2025: оригінальні привітання та листівки 19 березня

Фото – rivne.media.

День ангела Дарії 2025: оригінальні привітання та листівки 19 березня

Фото – tviysvit.com.ua.

День ангела Дарії 2025: оригінальні привітання та листівки 19 березня

Фото – gumoreska.in.ua.

Отметим, что 19 марта праздник именины отмечают Дмитрий, Иван и София.

Горячее за неделю

Экономика

Почему США больше не беспокоятся о безопасности искусственного интеллекта

0
США выбирают путь абсолютной технологической свободы, игнорируя возможные риски...
Экономика

Microsoft рассказала о ШИ-функционале программы Notepad в Windows 11

0
Разработчики техногиганта Microsoft регулярно исправляют ошибки Windows 11, одновременно...
Культура

Какой цвет маникюра будет в тренде весной 2025 года.

0
Весна 2025 года приносит свежее дыхание в мир...
Экономика

Искусственный интеллект изменяет подход к разработке программного обеспечения

0
Технологии искусственного интеллекта изменяют процесс разработки программного обеспечения, но...
Политика

Скандального экс-председателя Одесского ТЦК Борисова снова отправили в СИЗО с залогом 402 млн грн

0
Суд снова принял решение об аресте одесского эксвоенкома...
spot_img

Новое на сайте

Рубрикатор

ПолитикаЭкономикаОбществоСтатьиКультураСпорт
spot_imgspot_img
Предыдущая статья
Российские дроны атаковали Киевщину, Днепропетровщину и Сумы: есть попадания в больницу и частные дома (фото)
Следующая статья
В МВД сообщили о последствиях дронового удара по областной больнице в Сумах (ФОТО)

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Метро нового поколения: в Киеве строят первый двухэтажный тоннель – когда открытие?

0
Метро станет частью продления «зеленой» линии. В Киеве...

Аукцион, посвященный сериалу «Друзья», стал настоящей сенсацией: реквизит по съемкам раскупили за астрономические суммы

0
Поклонники культового сериала «Друзья» продемонстрировали невероятную преданность, приобретя...

В ЕС вводят систему ETIAS: кому из украинцев не придется платить за въезд в 2025 году

0
С 2025 г. в Европейском Союзе начнет действовать...

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.