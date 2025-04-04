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День ангела Федора 2025: поздравления и открытки 4 апреля

День ангела Федіра 2025: привітання та листівки 4 квітня

4 апреля праздник именин отмечают все владельцы имени Фёдор. Пусть этот день принесет мир, радость и хорошее настроение всем именинникам.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт «Studway», имя Федор имеет греческие корни и происходит от слова «Θεόδωρος» (Theodoros), что означает «дар Божий». В православной традиции это имя часто ассоциируется со святыми, известными своей мудростью, мужеством и праведной жизнью.

Имя Федор распространено в Украине, а также во многих славянских странах, в частности в Польше, России, Беларуси и Болгарии. В европейских странах аналогами этого имени являются Теодор (Theodore) в Великобритании и США, Теодоро (Teodoro) в Испании и Италии.

Когда празднуют именины Федора 2025 года

По православному календарю именины Федора отмечают несколько раз в год и одна из этих дат – 4 апреля. В День ангела обычно посещают церковь, где ставят свечи за здоровье именинника. Также устраивают семейные обеды и приглашают друзей. Федору дарят символические подарки и открытки с поздравлениями.

Поздравления с именинами Федора

– Дорогой Федор! Поздравляю с Днем ангела! Желаю, чтобы небесный покровитель всегда оберегал, помогал во всех начинаниях и приносил в жизнь радость, удачу и благополучие. Будь здоров, счастлив и полон сил для осуществления всех мечт!

– Уважаемый Федор! В этот особый день хочу пожелать крепкого здоровья, светлого счастья и безграничной любви. Пусть ангел-хранитель всегда ведет тебя по пути добра и наполняет сердце верой и вдохновением!

– Пусть Ангел тебя бережет, Федор,

От горя, непогоды и беды!

Да будет счастье без края и меры,

А мечты сбудутся всегда!

– Пусть тебе счастье дорогу стелит,

И судьба дарит много чудес!

Федор, да будет в сердце веселье,

А рядом любовь и небесная защита!

Открытки с Днем ангела Федора

День ангела Федіра 2025: привітання та листівки 4 квітня

Фото – mignews.com.ua.

День ангела Федіра 2025: привітання та листівки 4 квітня

Фото – hochu.ua.

День ангела Федіра 2025: привітання та листівки 4 квітня

Фото – lux.fm.

День ангела Федіра 2025: привітання та листівки 4 квітня

Фото – mignews.com.ua.

Отметим, что 4 апреля праздник именин отмечает Георгий, Иван, Иосиф, Никита, Николай, Мария.

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