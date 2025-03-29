День ангела Филиппа 2025: поздравления и открытки 29 марта

29 марта именины празднуют все Филиппы. Пусть этот день станет для каждого именинника особенным, наполненным добрыми словами, светом и радостью.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт «Studway», имя Филипп имеет древнегреческое происхождение и происходит от слова «Φίλιππος» (Philippos), что означает «любящий лошадей» или «друг лошадей». Оно было распространено в античном мире, особенно среди знати и воинов. В истории известными носителями имени были Филипп II Македонский (отец Александра Великого) и святые Филиппы, в том числе один из апостолов Иисуса Христа.

Имя Филипп распространено во многих странах мира, в частности, в Украине, Греции, Италии, Испании, Франции и других европейских государствах. В разных языках оно имеет свои варианты, например, Philip (англ.), Philippe (фр.), Filippo (итал.), Felipe (исп.). В Украине это имя достаточно популярно, хотя встречается не так часто, как традиционные имена.

Когда празднуют именины Филиппа 2025 года

Именины Филиппа отмечают несколько раз в год в одну из этих дат – 29 марта. В День ангела обычно посещают церковь, где ставят свечи за здоровье именинника. Также устраивают семейные обеды, приглашают близких и друзей. Филиппу дарят подарки и открытки с поздравлениями.

Поздравления с именинами Филиппа

– Дорогой Филипп! Поздравляю с Днем ангела! Пусть небесный покровитель оберегает тебя от всех невзгод, наполняет сердце добром и дарит крепкое здоровье, радость и исполнение всех мечт!

-Любой Филипп! Желаю счастья, гармонии и душевного тепла. Пусть жизнь будет наполнена приятными моментами, светом и благословением Господа!

– Уважаемый Филипп! Пусть ангел-хранитель всегда будет рядом, поддерживает в трудную минуту и помогает осуществить все замыслы. Счастья, любви и мира тебе!

– С именинами, Филипп, друг мой,

Удачи тебе в день этот волшебный!

Пусть здоровье будет, как гранит,

И радость искренне душу окутает мгновенно!

– День ангела пусть дарит

Тебе только счастье и тепло,

А все плохое пусть пройдет,

Чтоб в сердце радостно было!

Открытки с именинами Филиппа

Фото – 24tv.ua.

Фото – hochu.ua.

Фото – 24tv.ua.

Фото – 24tv.ua.

Отметим, что 29 марта именины также празднуют Иван, Кирилл, Марк, Михаил.