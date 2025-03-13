День ангела Георгия 2025: оригинальные поздравления и открытки 11 марта

11 марта все Георгии празднуют именины. Это прекрасная возможность поздравить собственных владельцев этого имени с их персональным праздником.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт «Zanoza», имя Георгий имеет древнегреческое происхождение и происходит от слова «георгос», что означает «земледелец» или «обрабатывающий землю». Это имя стало популярно благодаря святому великомученику Георгию Победителю, который является одним из самых почитаемых святых в христианском мире.

Имя Георгий распространено во многих странах, в частности, в Украине, Грузии, Греции, Болгарии и других православных государствах. В разных культурах он имеет свои вариации: в англоязычных странах это George, во Франции – Georges, в Испании – Jorge, в Грузии – Гиорги.

Когда празднуют День ангела Георгия 2025

В 2025 году именины Георгия отмечают несколько раз в год и одна из дат – 11 марта. В День ангела Георгия обычно посещают церковь, где ставят свечи за здоровье именинника. Также устраивают семейные обеды, приглашают близких и друзей. Георгию дарят подарки и открытки с поздравлениями.

Поздравление с Днем ангела Георгия

– Дорогой Георгий! Поздравляю с Днем ангела! Пусть небесный покровитель оберегает тебя от невзгод, а жизнь будет наполнена светом, радостью и благополучием. Желаю крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях и счастливых моментов каждый день!

– Уважаемый Георгий! Пусть этот день доставит много радости, тепла и приятных поздравлений. Пусть удача сопровождает жизненный путь, а рядом всегда будут верные друзья и любящие родные!

– С именинами, Георгий, поздравляю,

Счастья, радости желаю!

Пусть ангел рядом всегда идет,

От бед и зла тебя спасет!

– Пусть звезда счастья сияет в небесах,

Ангел всегда держит в руках

Твою судьбу, полную добра,

Пусть она цветет, как весна!

Открытки с именинами Георгия

Фото – hochu.ua.

Фото – 24tv.ua.

Фото – 24tv.ua.

Фото – 24tv.ua.

Также 11 марта День ангела празднуют Василий, Иоанн, Ефим.