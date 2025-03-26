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День ангела Ларисы 2025: поздравления и открытки 26 марта

26 марта День ангела отмечают все Ларисы. Пусть этот день принесет именинницам только положительные эмоции, приятные поздравления и тепло родных!

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт «Studway», имя Лариса имеет древнегреческие корни и происходит от слова «Λάρισα», что означает «крепость», «город», «цитадель». В греческой мифологии Лариса была нимфой, а также существовал одноименный древний город. В христианстве имя Лариса получило распространение благодаря святой мученице Ларисе Готтфской, пострадавшей за веру в IV в.

Имя Лариса популярно во многих странах, в частности, в Украине, Греции, России, Беларуси и некоторых европейских государствах. Оно было особенно распространено в ХХ веке, но и сейчас не теряет своей привлекательности.

Когда празднуют именины Ларисы 2025

Согласно новому церковному календарю, на который Православная церковь Украины перешла с 1 сентября 2023 года, именины Ларисы отмечают 26 марта и 8 апреля. В День ангела Ларисы обычно посещают церковь, где ставят свечи за здоровье именинницы. Также устраивают семейные обеды, приглашают близких и друзей. Ларисе дарят подарки и открытки с поздравлениями.

Поздравление с Днем ангела Ларисы

– Дорогая Лариса! Пусть ангел-хранитель всегда ведет тебя светлым путем, защищает от невзгод и дарит гармонию и радость. Желаю счастья, крепкого здоровья, любви и исполнения всех мечтаний!

– Лариса, поздравляю с Днем ангела! Пусть в твоей жизни всегда будет много радости, счастливых моментов и добрых людей. Пусть ангел-хранитель помогает преодолевать все трудности и всегда подставляет свое крыло в трудные минуты!

– Лариса, с Днем ангела тебя поздравляю,

Счастья, здоровья, любви желаю!

Пусть ангел твой рядом всегда шагает,

От зла и непогоды тебя уберегает!

– Пусть солнце ярко для тебя сияет,

И мечты волшебные сбываются все!

Пусть каждый день только радость дарит,

И счастье царит в твоей душе!

Открытки с именинами Ларисы

День ангела Лариси 2025: привітання та листівки 26 березня

Фото – vitay.com.ua.

День ангела Лариси 2025: привітання та листівки 26 березня

Фото – vitay.com.ua.

День ангела Лариси 2025: привітання та листівки 26 березня

Фото – vazhno-ukraine.net.ua.

День ангела Лариси 2025: привітання та листівки 26 березня

Фото – ytimg.com.

День ангела Лариси 2025: привітання та листівки 26 березня

Фото – rivne.media.

Также 26 марта именины празднуют Василий, Гаврило, Степан, Алла, Анна.

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