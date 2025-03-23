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День ангела Лідії 2025: привітання та красиві листівки 23 березня

23 березня іменини відзначать всі власниці імені Лідія. День ангела – прекрасна нагода привітати знайомих Лідій з їх персональним святом.

Як повідомляє Рlitkar з посиланням на сайт «Studway», ім’я Лідія має давньогрецьке походження і пов’язане з історичною областю Лідія, яка знаходилася на території сучасної Туреччини. Спочатку це ім’я давали жителям цього регіону, але згодом воно набуло ширшого поширення. Лідія означає «жителька Лідії» або «та, що походить з Лідії». У християнській традиції це ім’я стало відомим завдяки святій Лідії Тиатирській, першій християнці Європи, яка прийняла віру від апостола Павла.

Ім’я Лідія популярне в багатьох країнах світу, зокрема в Україні, Польщі, Росії, Білорусі, а також у країнах Західної Європи та Латинської Америки. В Україні це ім’я не є надто поширеним, проте має своїх прихильників, особливо серед старшого покоління.

Коли святкують іменини Лідії 2025

За новим церковним календарем (новим стилем) у 2025 році іменини Лідії відзначають: 23 березня, 20 липня, 6 серпня. В цей день Лідії зазвичай відвідують церкву, де ставлять свічки за здоров’я іменинниці. Також влаштовують родинні обіди, запрошують близьких та друзів. Лідії дарують подарунки та листівки з привітаннями.

Привітання з Днем ангела Лідії

– Лідіє, вітаю з іменинами! Хай цей день принесе тобі світло і гармонію, а твій ангел-охоронець допомагає у всіх починаннях. Бажаю здоров’я, натхнення, радості та незабутніх моментів у житті!

– Лідіє, з Днем ангела! Нехай щастя буде постійним супутником, а любов та доброта наповнюють кожен день! Хай у серці панує мир, а в душі – гармонія!

– Лідіє, сьогодні твій день,

Ангел несе тобі щастя,

Хай усмішка сяє лишень,

Серце радістю хай не згасне!

– З Днем ангела, мила Лідіє!

Хай сонце для тебе світить,

Хай збудеться все, що мрієш,

Хай радість в душі не тліє!

– Хай ангел крилом захистить,

Від зла і негоди укриє,

Хай серце любов’ю горить,

І щастя у дім твій засіє!

Листівки з іменинами Лідії

День ангела Лідії 2025: привітання та красиві листівки 23 березня

Фото – radiotrek.rv.ua.

День ангела Лідії 2025: привітання та красиві листівки 23 березня

Фото – v24.com.ua.

День ангела Лідії 2025: привітання та красиві листівки 23 березня

День ангела Лідії 2025: привітання та красиві листівки 23 березня

Фото – 100pryvitan.com.ua

День ангела Лідії 2025: привітання та красиві листівки 23 березня

Фото – maximum.fm.

Зазначимо, що 23 березня іменини також святкують Василь, Ілля, Георгій, Макар, Олексій, Сергій, Анастасія.

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