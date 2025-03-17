День ангела Павла 2025: оригинальные поздравления и открытки 17 марта

17 марта именины празднуют все мужчины по имени Павел. День ангела – прекрасная возможность поздравить родных и близких и пожелать им всего наилучшего.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт «Studway», имя Павел происходит от латинского «Paulus», что означает «малый», «скромный» или «незначительный». В христианской традиции оно связано со святым апостолом Павлом, который сначала был преследователем христиан, но после чудесного обращения стал одним из важнейших проповедников Евангелия.

Имя Павел пользуется широкой популярностью во многих странах мира. Она распространена в Украине, Польше, Чехии, Словакии, России, а также в странах Западной Европы, в частности во Франции, Италии и Испании (в вариантах Paul, Paolo, Pablo). В Украине это имя имеет давнюю историю и пользуется популярностью у мальчиков.

Когда празднуют именины Павла 2025 года

День ангела Павла отмечают несколько раз в год в зависимости от православного или католического календаря. Одна из этих дат – 17 марта. В День ангела Павла обычно посещают церковь, где ставят свечи за здоровье именинника. Также устраивают семейные обеды, приглашают близких и друзей. Имениннику дарят подарки и открытки с поздравлениями.

Поздравление с Днем ангела Павла

– Дорогой Павел! Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой святой покровитель помогает во всех делах, приносит удачу, мир и гармонию в твою жизнь. Желаю крепкого здоровья, счастья и исполнения всех мечтаний!

– Уважаемый Павел! В этот светлый день хочу пожелать радости, добра, благословения Божия и неисчерпаемой энергии. Пусть удача сопровождает тебя на каждом шагу, а сердце всегда наполняется теплом и любовью!

– Павел, друг, будь счастлив,

Успех пусть к тебе несется!

Пусть здоровье будет крепким,

И жизнь – яркой, светлой!

– Пусть твой Ангел-хранитель

Бережит тебя каждый день,

Чтобы в доме было изобилие

И радовалась вся родня!

Листвки с именинами Павла

Фото – tsn.ua.

Фото – ytimg.com.

Фото – nv.ua.

Фото – hochu.ua.

Фото – lux.fm.

Отметим, что 17 марта именины также отмечают Виктор, Гаврило, Макар, Александр, Алексей.