Суббота, 22 марта, 2025
10.1 C
Киев
type here...
Культура
Время чтения 1 мин.

День ангела Таисии 2025: поздравления и милые открытки 22 марта

22 марта именины отмечают все Таисии. День ангела – это особый день, когда поздравляют именинников, желая им благополучия и Божьей защиты. Если среди ваших знакомых есть Таисия, не забудьте поздравить ее в день небесного покровителя!

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт «Studway», имя Таисия происходит из древнегреческого языка и имеет несколько толкований. Одно из самых распространенных – «мудрая» или «плодородная». В древности его связывали с богиней Изидой, покровительницей плодородия и семейного счастья. В истории известной носительницей этого имени была Таис Афинская – образованная и влиятельная женщина, сопровождавшая армию Александра Македонского. В христианстве прославилась преподобная Таисия Египетская – грешница, покаявшаяся и посвятившая свою жизнь служению Богу.

Имя Таисия распространено среди славянских народов, в частности, в Украине, Беларуси и России. Часто его сокращают до нежных форм – Тася, Таюша, Тая. В Греции можно встретить вариант Таис. В других европейских странах, в частности, во Франции и Испании, встречается аналог – Thais.

Когда празднуют именины Таисии 2025

День ангела Таисии отмечают несколько раз в год и одна из этих дат – 22 марта. В День ангела Таисии обычно посещают церковь, где ставят свечи за здоровье именинницы. Также устраивают семейные обеды, приглашают близких и друзей. Таисии дарят подарки и открытки с поздравлениями.

Поздравление Таисии с Днем ангела

– Дорогая Таисие! Поздравляю с Днем ангела! Пусть небесный покровитель помогает тебе во всех начинаниях, предохраняет от невзгод и ведет по пути света. Желаю крепкого здоровья, радости и исполнения всех мечтаний!

– Милая Тая! Сегодня особый день для тебя и я искренне желаю тебе счастья, тепла и гармонии. Пусть удача сопровождает в каждом шагу, а сердце всегда будет наполнено любовью!

– Таисие, с праздником! Пусть этот день принесет тебе много улыбок, приятных сюрпризов и искренних пожеланий. Да благословит тебя Господь, дарит мир и благополучие!

– Таисие, пусть радость в сердце будет,
Да защитит Господь от беды.
Чтобы обходили горе и разлуки,
И Ангел твой всегда хранил тебя!

– Тая, милая и замечательная,
Будь счастлива ты, здорова!
Ангел пусть тебе ежесекундно
Дарит радость в веке!

– В День ангела, Таисие,
Желаю счастья и добра,
Да будет судьба светлая, чистая,
Наполнена любовью вся!

Открытки с именинами Таисии

День ангела Таїсії 2025: привітання та милі листівки 22 березня

Фото – lux.fm.

День ангела Таїсії 2025: привітання та милі листівки 22 березня

Фото – lux.fm.

День ангела Таїсії 2025: привітання та милі листівки 22 березня

Фото – lux.fm.

День ангела Таїсії 2025: привітання та милі листівки 22 березня

Фото – lux.fm.

День ангела Таїсії 2025: привітання та милі листівки 22 березня

Фото – tsn.ua.

День ангела Таїсії 2025: привітання та милі листівки 22 березня

Фото – telegraf.com.ua.

Отметим, что 22 марта праздник именин также отметят Василий, Василиса, Дарья.

Горячее за неделю

Общество

Мудрик в «Байере»? Шанс, который может все изменить

0
В последнее время в футбольном мире появились слухи о...
Экономика

Исследование выявило связь между татуировками и риском рака

0
Данные из более 5 900 близнецов показали, что татуировки...
Статьи

Обновленная GTA 5 раскрывает секреты GTA 6: главные находки экспертов

0
Обновленная версия GTA 5 Enhanced Edition заинтересовала геймеров...
Общество

В Украине продолжает дорожать популярный овощ: сколько сейчас стоит килограмм

0
Стоимость тепличных томатов в Украине сейчас колеблется в пределах...
Статьи

Украина установила исторический рекорд на Евровидении

0
7 мая в Мальме состоялся I полуфинал Евровидения-2024,...
spot_img

Новое на сайте

Рубрикатор

ПолитикаОбществоЭкономикаСтатьиКультураСпорт
spot_imgspot_img
Предыдущая статья
Мало кто знает: какие льготы доступны пенсионерам после 70 лет
Следующая статья
КГГА рассказала, в какие часы воскресенья будет перекрыто движение на Оболони (ИНФОГРАФИКА)

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Оккупанты сбросили на Купянск 31 авиабомбу, власти сообщили о последствиях удара

0
Авиация оккупационной армии Российской Федерации всю ночь атаковала Купянск...

21 марта праздник: традиции, приметы и важные события этого дня

0
Сегодня, 21 марта, в мире отмечается ряд важных...

Обзор матча Украина – Бельгия 3:1: сине-желтые победили с камбэком. ВИДЕО

0
Сборная Украины одолела Бельгию в рамках Лиги наций...

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.