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Культура
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День ангела Вероники 2025: поздравления и открытки 5 апреля

День ангела Вероніки 2025: привітання та листівки 5 квітня

5 апреля именины отмечают женщины с именем Вероника. Именно в этот день православная церковь чтит память праведной Вероники, связываемой с одной из самых известных евангельских сцен.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт «Studway», согласно преданию, Вероника проявила милосердие к Иисусу Христу во время Его крестного шествия. Она подала Ему полотенце, чтобы вытереть лицо. На холсте остался отпечаток Его ликa – это и стало символом имени.

В Украине имя Вероника появилось относительно недавно, но быстро приобрело популярность. Оно звучит мелодично и элегантно, отражая современные тенденции выбора имен. Девушки и женщины с этим именем часто отличаются своей независимостью, целеустремленностью и креативностью. Они обладают аналитическим складом ума и способностью к нестандартному мышлению.

Поздравления с именинами Вероники

В этот день принято желать душевной гармонии, счастья, поддержки от ангела-хранителя. Именинницам дарят цветы, открытки, а также присылают поздравления по телефону или в мессенджерах.

– Вероника, поздравляю с Днем ангела! Желаю всегда оставаться такой же яркой, стильной и успешной! Пусть мечты сбываются, а жизнь будет наполнена незабываемыми моментами!

– Вероника, желаю тебе, чтобы каждый день приносил новые возможности для самореализации и развития! Пусть энергия и креативность помогают добиваться невероятных высот!

– Вероника, ты – современная леди,

Уверенная, стильная, неповторимая,

Пусть ангел твой тебя ведет,

К успеху и к счастью!

– С Днем ангела, Вероника, поздравляю,

Ты – звезда, которая всегда сияет,

Пусть судьба дарит тебе крылья,

Чтоб ты как птица в небо полетела!

Открытки с именинами Вероники

День ангела Вероніки 2025: привітання та листівки 5 квітня

Фото – 100pryvitan.com.ua.

День ангела Вероніки 2025: привітання та листівки 5 квітня

Фото – hochu.ua.

День ангела Вероніки 2025: привітання та листівки 5 квітня

Фото – gumoreska.in.ua.

День ангела Вероніки 2025: привітання та листівки 5 квітня

Фото – myvin.com.ua.

Отметим, что 5 апреля День ангела отмечают Георгий, Даниил, Марк, Николай, Алексей, Платон, Семен, Агафья.

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