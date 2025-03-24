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День ангела Захара 2025: привітання та красиві листівки 24 березня

24 березня іменини відзначають всі Захари. День ангела – це особливе свято, коли кожен Захар отримує привітання та добрі побажання. Нехай цей день наповниться світлом, добром і теплом.

Як повідомляє Рlitkar з посиланням на сайт «Studway», ім’я Захар має давньоєврейське походження і походить від імені Захарія (Zekharyah), що означає «Бог згадав» або «пам’ять Божа». Воно широко використовується в різних країнах, зокрема в Україні, Росії, Білорусі, Польщі, Греції та деяких інших європейських державах. Ім’я Захар асоціюється з мудрістю, витримкою та силою духу. Люди, які носять це ім’я, часто вирізняються врівноваженим характером, терплячістю та здатністю до аналітичного мислення.

Ім’я Захар популярне в слов’янських країнах, особливо в Україні та Білорусі. У Польщі існує варіант імені «Zachariasz», а в англомовних країнах може використовуватися форма «Zachary».

Коли святкують іменини Захара 2025

Згідно з православним календарем, День ангела Захара відзначається кілька разів на рік, залежно від того, на честь якого святого названо людину. У 2025 році за новим стилем іменини Захара святкуватимуть: 8 лютого, 24 березня, 28 серпня, 5 вересня, 5 грудня.

У День ангела Захара зазвичай відвідують церкву, де ставлять свічки за здоров’я іменинника. Також влаштовують родинні обіди, запрошують близьких та друзів. Захару дарують подарунки та листівки з привітаннями.

Привітання з Днем ангела Захара

– Дорогий Захаре! Вітаю з Днем ангела! Нехай небесний покровитель оберігає від негараздів, надає сил і натхнення у всіх справах. Бажаю щастя, здоров’я, гармонії та здійснення всіх мрій!

– Захаре, хай у твоєму житті буде більше світлих і радісних моментів, удачі в усіх починаннях, тепла від рідних і близьких! З Днем ангела!

– Хай Ангел завжди береже,

Від зла і суму стереже.

Хай світлом осяває шлях,

І щастя буде у очах!

З Днем ангела, Захаре!

– З Днем ангела тебе вітаю,

Щастя й радості бажаю,

Щоб здоров’я в тебе було,

І в житті завжди везло!

Листівки з іменинами Захара

День ангела Захара 2025: привітання та красиві листівки 24 березня

Фото – lux.fm.

День ангела Захара 2025: привітання та красиві листівки 24 березня

Фото – lux.fm.

День ангела Захара 2025: привітання та красиві листівки 24 березня

Фото – lux.fm.

День ангела Захара 2025: привітання та красиві листівки 24 березня

Фото – lux.fm.

Зазначимо, 24 березня іменини також відзначають Володимир, Степан, Петро, Яків.

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