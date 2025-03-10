Джеймс Кэмерон раскрыл новые подробности о фильме «Аватар 3: Огонь и пепел»

Один из самых известных и успешных кинорежиссеров современности, Джеймс Кэмерон, поделился эксклюзивными деталями о предстоящем продолжении культового блокбастера «Аватар». Третья часть франшизы под названием «Аватар: Огонь и пепел» запланирована к выходу 25 декабря 2025 года.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт «meta», по словам Кэмерон, новый фильм станет самым длинным в серии. Оказалось, что во время работы над «Аватаром: Путь воды» команда сценаристов наработала настолько много материала, что вся история просто не умещалась в один фильм.

«У нас было много важных идей, которые мы хотели реализовать еще во 2-й части. Сюжет двигался слишком быстро, как поезд на максимальной скорости и мы не могли уделить достаточно внимания развитию персонажей. Поэтому я сказал: «Мы должны разделить этот фильм на две части»,

– объяснил режиссер.

Несмотря на то, что вторая часть длилась более 3 часов, «Аватар: Огонь и пепел» обещает быть еще более масштабным и длинным.

Фанаты могут не волноваться – все главные актеры снова появятся в 3-й части. В новом «Аватаре» мы увидим: Сэма Уортингтона (Джейк Салли), Зои Салдана (Нейтири), Сигурни Уивер (Кири), Стивена Лэнга (Кворитч), Кейт Уинслет (Ронал).

Джеймс Кэмерон обещает еще большее погружение в мир Пандоры, новые племена и неожиданные сюжетные повороты, которые удивят даже самых преданных поклонников франшизы. Поэтому готовимся к зрелищному возвращению в фантастический мир, изменивший киноиндустрию навсегда.