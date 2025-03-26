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Культура
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Джордж Клуни заявил, что больше не будет играть в романтических фильмах

Джордж Клуни официально заявил, что завершает свою карьеру в жанре романтического кино. Причиной такого решения стала его уверенность в том, что в 63 года он больше не может конкурировать с молодыми актерами, которые сейчас доминируют в этом жанре.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт «unn», в 2022 году Клуни, в свое время получивший известность благодаря ролям в романтических комедиях, появился в фильме «Билет в рай» вместе с Джулией Робертс. Во время промокампании этого фильма он признался, что в последний раз работал в этом жанре еще в 1996 г. Теперь он намекнул, что эта роль стала для него окончательной в романтических лентах.

«Послушайте мне 63 года. Я не собираюсь соперничать с 25-летними актерами, играющими главные роли. Это уже не мое дело. Я больше не снимаюсь в романтических фильмах»,

– заявил Клуни в интервью 60 Minutes.

Несмотря на то, что Клуни покидает романтическое кино, он не прекращает активную работу в Голливуде. В сентябре 2024 года в прокат вышел комедийный боевик «Одинокие волки», где он снялся вместе с Брэдом Питтом. Режиссер Джон Уоттс, известный по трилогии «Человек-паук» от Marvel, представил историю двух профессиональных «ремонтников», вынужденных работать вместе, хотя каждый из них привык действовать самостоятельно. Фанаты фильма надеялись на продолжение, однако в 2024 году стало известно, что сиквела не будет.

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