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Культура
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Джуд Лоу впервые появился в образе Путина в фильме «Кремловский волшебник»: фото

Известный британский актер Джуд Лоу, воплотивший российского диктатора Владимира Путина в новой кинокартине «Кремловский волшебник», впервые показался в этой роли.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт unian, съемки ленты продолжаются в Риге. В сети Х (ранее Twitter) уже появились первые фото актера в образе Путина.

«Первые кадры Джуда Лоу в роли Владимира Путина в фильме Оливье Ассаяса «Кремловский волшебник», который расскажет о событиях в России 1990-х годов и сейчас снимается в Латвии»,

– говорится в описании к фото.

На снимках актер предстает в классическом черном костюме, черном пальто и белой рубашке, которую дополняет яркий галстук. Его прическа также воспроизведена в стиле, похожем на ранний имидж Путина.

Джуд Лоу вперше з’явився в образі Путіна у фільмі «Кремлівський чарівник»: фото

Джуд Лоу. Фото – unian.ua.

Джуд Лоу вперше з’явився в образі Путіна у фільмі «Кремлівський чарівник»: фото

Джуд Лоу. Фото – unian.ua.

Следует отметить, что картина базируется на одноименном романе Джулиано да Эмполи, в свое время работавшего советником итальянского премьера Маттео Ренци. Сюжет сосредоточен на истории политтехнолога Вадима Баранова, игравшего ключевую роль в формировании имиджа Путина в начале его политической карьеры. Кроме Джуда Лоу, в фильме снимутся такие звезды, как Пол Дано, Алисия Викандер, Зак Галифианакис и Том Старридж. Дата премьеры пока остается неизвестной.

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