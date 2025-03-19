Дональд Трамп заснул во время молебна: реакция Мелании стала мемом

Дональд Трамп снова оказался в центре внимания из-за своего поведения на публике. На этот раз курьёзная ситуация развернулась во время национального молебна, где Трамп не смог удержаться и задремал прямо во время официального события. Его жена, Мелания Трамп, мгновенно отреагировала, пытаясь разбудить мужа, но ее взгляд и усилия стали новым вирусным мемом.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт lux.fm, Мелания пыталась деликатно, но настойчиво разбудить мужчину, однако его сон оказался слишком крепким. Пользователи TikTok заметили красноречивую реакцию первой леди: она пристально смотрела на Трампа, пытаясь пробудить его одним только взглядом. Видео быстро стало вирусным, а подпись под ним говорит сама за себя:

«Мелания следит, чтобы Трамп не превратил молитвенную службу в дневной сон».

Комментарии под видео разделились: одни пользователи смеются над тем, как Мелания пытается удержать ситуацию под контролем, другие же считают поведение Трампа неприемлемым и признаком неуважения к важному событию.

@sammagdam At a National Prayer Service, President Donald Trump appeared to struggle to stay awake, prompting First Lady Melania Trump to subtly intervene to keep him alert. ♬ original sound — Truth Unfiltered

Был ли у него после этого «домашний арест» от жены? Судя по выражению ее лица, разговор по возвращении домой был точно не из приятных.