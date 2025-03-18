Донателла Версаче покидает модный дом Versace: что на самом деле произошло

На днях мир моды всколыхнула неожиданная новость – Донателла Версаче официально покидает пост креативного директора модного дома Versace. После почти 30 лет в роли главного дизайнера она прощается с брендом, который сделал культовым. Однако, как оказалось, решение о ее уходе было не совсем добровольным.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт «PolitExpert», 69-летняя модельерша была фактически устранена после конфликта с генеральным директором Capri Holdings Джоном Д. Айдолом. Причиной стали резкое падение продаж и предстоящие продажи бренда Prada, против которого Версаче выступала категорически.

Один из инсайдеров заявил:

«Донателла была сердцем Versace, именно она делала бренд уникальным. Но теперь ее пытаются сделать виноватой во всем. Все работающие в компании знают, что проблема не в ней, а в плохом менеджменте».

Capri Holdings купила Versace в 2018 году, однако теперь компания готовится к продаже бренда Prada. Из-за контракта Донателла не сможет использовать свою фамилию для любых будущих модных проектов и больше не будет иметь права работать как дизайнер.

Инсайдер добавляет:

«Она верила в это партнерство и стремилась оградить наследие своего брата. Но руководство Capri Holdings не уважало ее как человека. Они просто отстранили ее от всего».

Отметим, что бренд Versace основал Джанни Версаче в 1978 году, а после его трагической гибели Донателла возглавила дом и сделала его символом гламура. Она создавала культовые образы для Дженнифер Лопес, Холли Берри, Гвинетт Пэлтроу и других звезд, а ее новаторский стиль навсегда вписался в историю моды. Однако теперь эпоха Донателлы у Versace завершилась. Что она будет делать дальше – покажет время.