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Культура
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Экранизация «Майнкрафт» превзошла ожидания: $301 млн через несколько дней после премьеры

Екранізація «Майнкрафт» перевершила очікування: $301 млн за кілька днів після прем’єри

Фильм «Майнкрафт» получил поразительные результаты в кассовых сборах после своего релиза. 4 апреля лента собрала $157 млн в США и $144 млн в других странах, став рекордсменом среди экранизаций видеоигр.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт «Фокус», на вечер 7 апреля общая сумма сборов составила $301 млн, что значительно превысило прогнозы Warner Bros., первоначально ожидавшие $135 млн для американского рынка. Таким образом, фильм обогнал по результатам запуска «Супербратьев Марио», собравшего $146,4 млн в пасхальные выходные 2023 года. Лента с бюджетом в $150 миллионов стала самой успешной в истории США с момента релиза «Дедпула и Росомахи» в 2024 году, собравшего $211 млн. Крупнейшее собрание в субботу составило $60 млн, установив новый рекорд для Warner Bros. без учета инфляции.

Сюжет фильма рассказывает о группе людей, которые попав через таинственный портал в кубический мир, должны освоить новую реальность и найти способ вернуться домой с помощью опытного наставника. Джефф Голдштейн, руководитель дистрибуционного отдела Warner Bros. отметил, что фильм сработал на всех уровнях: от малых городков до мегаполисов. «Это как молния в бутылке», — сказал Голдштейн.

Основную аудиторию «Майнкрафт» составляют подростки от 13 до 17 лет, которые составили 35% всех зрителей. Лента была популярна среди молодежи в возрасте 18-24 лет и среди семей. Мужчины составляли около 67% всех зрителей, а дети до 18 лет оценили фильм в 5 из 5 звезд. Критики отмечают, что большое количество пасхалок, порадовавших фанатов игры, и легкий, веселый сюжет стали ключевыми факторами успеха, что делает фильм отличным выбором для зрителей всех возрастов.

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