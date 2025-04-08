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Культура
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Елена Кравец возвращается на сцену с моноспектаклем после трехлетнего перерыва

Олена Кравець повертається на сцену з моновиставою після трирічної перерви

Елена Кравец объявила о возвращении на театральную сцену: 28 апреля в киевском Национальном драматическом театре имени Франко она представит свою новую монопостановку, которая станет для нее первой после продолжительной паузы. Более трех лет Елена не участвовала ни в каких телепроектах или театральных выступлениях, поэтому новость стала неожиданным и приятным подарком для ее многочисленных поклонников.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт «lux.fm», постановку сделала Елена Коляденко, а сама Кравец воплотит сразу 5 разных персонажей, каждый из которых будет рассказывать уникальную и в то же время глубоко личную историю. По словам актрисы, сюжет спектакля построен на реальных событиях – пережитых им лично или услышанных во время откровенных разговоров с другими людьми. Часть сценок родилась как результат искренних и эмоционально насыщенных сессий с психотерапевтом, которые помогли осмыслить пережитое и превратить опыт в искусство.

Это истории, которые я прожила сама, которые мне рассказывали другие или которые я просто слышала и записала. Они реальны, живы, болезненны, смешны – как сама жизнь»,

– поделилась Кравец.

Елена призналась, что идея моноспектакля появилась давно – еще несколько лет назад. Однако все это время она хранилась только как короткая заметка в телефоне, до которой руки не доходили. Лишь осенью 2024 года, после случайного разговора в одном из кафе на Подоле, она почувствовала вдохновение воплотить ее в жизнь.

«Это была просто заметка, которая тихонько лежала в телефоне. Но после одного разговора – теплого, честного – он будто ожил. И с этого началось новое творческое дыхание»,

– вспоминает артистка.

Премьера обещает стать особым событием не только для самой Елены, но и для ее зрителей, ведь представление будет касаться тем, близких каждому: переживаний, внутренних трансформаций, поисков себя и принятия собственной уязвимости.

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