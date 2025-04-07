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Культура
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Элтон Джон поделился переживаниями из-за потери зрения

Елтон Джон поділився переживаннями через втрату зору

Элтон Джон поделился переживаниями из-за ухудшения зрения. Музыкант рассказал, что у него возникли серьезные проблемы со здоровьем после инфекции глаза, приведшей к значительному ухудшению зрения.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт unn, 78-летний исполнитель признался, что теперь не может наслаждаться наблюдением за играми сыновей в регби и футбол. Это стало для него большим эмоциональным испытанием, ведь он любил участвовать в жизни детей и наблюдать за их достижениями в спорте.

«Это был очень трудный период для меня. Я не могу видеть, как мои ребята играют в регби или футбол и это очень огорчает. Я привык быть частью этого процесса и поддерживать их. Видеть их в этих моментах – это всегда доставляло радость. Но сейчас я вынужден принять это и двигаться дальше»,

– поделился звездный певец.

Несмотря на трудности, Элтон Джон старается сохранять оптимизм. Он отметил, что хотя и имеет ограничение зрения, ему удалось иметь такую замечательную семью и он все еще может видеть часть окружающего мира, особенно из-за левого глаза. Музыкант подчеркнул, что важно сохранять позитивный настрой и не сдаваться, поскольку он живет счастливой жизнью, которую трудно оценить.

Музыкант также рассказал, что недавно вернулся со своим новым альбомом Who Believes in Angels?, который он записал в дуэте с американской певицей Бренди Карлайл. Однако полноценный релиз альбома был отложен из-за потери зрения на правый глаз, что явилось следствием инфекции. Элтон Джон, несмотря на трудности, не теряет надежды и продолжает музыку, даря своим фанатам новые произведения.

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