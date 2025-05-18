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Австрия победила на Евровидении-2025, заняв первое место. Украина, представляемая группой Ziferblat, вошла в десятку, заняв 9-е место.
Австрия победила на Евровидении-2025, заняв первое место. Украина, представляемая группой Ziferblat, вошла в десятку, заняв 9-е место.
Культура
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Евровидение 2025: Австрия победила, Украина в десятке

18 мая 2025 года в швейцарском Базеле состоялся финал международного песенного конкурса «Евровидение-2025». По итогам голосования победу одержал представитель Австрии, певец JJ с песней Wasted Love. Украина, представленная группой Ziferblat с песней Bird of Pray, заняла 9-е место. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на UNN.

Австрия набрала 436 баллов, из которых 258 пришли от национальных жюри, а 178 — от зрителей. Это стала третья победа Австрии на конкурсе. Израиль занял второе место с 357 баллами, Эстония — третье с 356 баллами. Швеция, которая была фаворитом букмекеров, оказалась на четвертом месте с 321 баллом.

Интересно, что Швейцария получила 214 баллов от национальных жюри, но не получила ни одного балла от зрителей. Франция заработала 180 баллов от жюри, а Исландия не получила ни одного балла от жюри, но получила 33 балла от зрителей.

Украина получила 60 баллов от национальных жюри, заняв 14-е место, и 158 баллов от зрителей, что принесло в общей сложности 218 баллов и 9-е место.

В гранд-финале участвовали 26 стран. 20 участников прошли через два полуфинала, а к ним в финал присоединились шесть стран, которые попали без отбора: Швейцария как страна-организатор, а также Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция как представители «большой пятерки».

Ранее мы писали о том, что группа Ziferblat представит Украину в первом полуфинале Евровидения-2025.

Фото: unn.ua

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