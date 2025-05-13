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Узнайте, как смотреть первый полуфинал Евровидения-2025, голосовать за любимых исполнителей и поддержать участников Украины.
Культура
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Евровидение-2025: Где смотреть первый полуфинал и как голосовать

Первый полуфинал конкурса «Евровидение-2025» состоится 13 мая, и зрители смогут насладиться выступлениями участников из 15 стран. Среди них — Исландия, Польша, Словения, Эстония, Украина, Швеция, Португалия, Норвегия, Бельгия, Азербайджан, Сан-Марино, Албания, Нидерланды, Хорватия и Кипр. Полный список участников и их песен доступен в официальных материалах конкурса.

Как голосовать за любимого исполнителя

В первом полуфинале смогут голосовать не только страны-участницы, но и Испания, Италия и Швейцария. Украина будет принимать участие в голосовании. Для этого есть два способа: можно проголосовать онлайн через платформу esc.vote или отправить смс на номер 7576 с указанием номера участника (от 01 до 15). Стоимость смс-сообщения — 8,50 грн. Важно помнить, что за своего представителя голосовать нельзя.

Кроме того, зрители по всему миру, за исключением тех, кто находится в странах-участницах, смогут голосовать за свои любимые песни в течение 24 часов перед каждым полуфиналом и финалом.

Как будет проходить «Евровидение-2025»

11 мая в швейцарском Базеле состоялась церемония открытия песенного конкурса. Все 37 участников, включая украинскую группу Ziferblat, прошли по бирюзовой дорожке. Организаторы обещают, что каждый прямой эфир — два полуфинала и грандиозный финал — будет уникальным по тематике и атмосфере.

Первый полуфинал 13 мая пройдет под лозунгом «С чего всё началось», с почтением к Швейцарии, как стране-основательнице конкурса. Второй полуфинал 15 мая будет посвящен фанатам Евровидения, которые поддерживают конкурс на протяжении многих лет.

Украину в этом году представит группа Ziferblat. Результаты Национального отбора Евровидения-2025 были объявлены 8 февраля. Подробности о творчестве группы и их конкурсной песне можно найти в официальных источниках.

Ранее мы писали о том, что группа Ziferblat представит Украину в первом полуфинале Евровидения-2025.

Фото: suspilne.media

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