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Культура
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Фанаты заподозрили, что Готочкина хочет вернуть Цымбалюка: ее реакция удивила

В конце 2024 года сеть всколыхнули слухи о расставании актера Тараса Цымбалюка и блогерши Светланы Готочкиной, которые были вместе 2 года. Цымбалюк не стал углубляться в подробности личной жизни и лишь лаконично заявил, что вернулся в холостяцкие будни.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт «lux.fm», Готочкина сначала воздерживалась от комментариев, а впоследствии начала выкладывать в TikTok меланхолические видео об отношениях, что вызвало бурное обсуждение среди подписчиков. Несколько видео Светланы, наполненных грустными фразами о разрыве, заставили пользователей разделиться на два лагеря. Некоторые считали, что она просто переосмысливает прошлые отношения, другие же заподозрили, что блоггер до сих пор скучает по Цимбалюку и, возможно, даже надеется на примирение.

После многочисленных вопросов в комментариях Готочкина решила прояснить ситуацию и записала новое видео, в котором заверила, что в ее жизни все складывается отлично.

«Не верьте моим печальным тиктокам. У меня все лучше, чем могло быть»,

– написала она, опровергая слухи о переживаниях из-за разрыва.

Несмотря на это, пользователи соцсетей продолжают обсуждать личную жизнь экс-пары, а сами знаменитости пока не раскрывают настоящие причины разрыва.

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