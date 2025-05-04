9 мая в народном календаре посвящено памяти святой Глафиры — этот день называли Глафира Горошница. По народным традициям он связан с началом активных посевов, наблюдением за погодой и предсказаниями будущего урожая. Люди внимательно следили за приметами, чтобы понять, каким будет лето: тёплым или прохладным, урожайным или засушливым. Об этом рассказывает DNEWS.

Народные наблюдения формировались веками и передавались из поколения в поколение. Даже сегодня многие сельские жители и дачники продолжают опираться на старинные приметы, особенно в дни с сильной энергетикой, как 9 мая.

Что означает день Глафиры Горошницы

Этот день на Руси почитался как рубеж между весной и настоящей посевной. По поверью, с 9 мая «Глафира землю горохом сеет» — именно в это время крестьяне начинали активный посев гороха и других бобовых культур. Считалось, что всё, посаженное в этот день, даст добрый и здоровый урожай.

С Глафирой связывали также перемены в погоде. Природные явления 9 мая считались знаковыми и позволяли сделать прогнозы на всё лето.

День для земледелия и защиты посевов

Считалось, что если в этот день хорошо поработать в поле, то лето будет трудолюбивым и плодовитым. Многие в этот день читали заговоры на защиту урожая от засухи и вредителей.

Глафира как покровительница здоровья растений

Глафиру просили защитить будущий урожай от гнили, града и насекомых. Огородники старались посадить хотя бы один куст гороха, чтобы задобрить дух земли.

Погодные приметы на 9 мая

Если в день Глафиры стоит ясная погода и светит солнце — всё лето будет сухим и жарким. Пасмурный день с моросящим дождём предвещал прохладное и затяжное лето. Особое внимание обращали на ветер и поведение птиц.

Наблюдение за погодой 9 мая позволяло заранее понять, что ждать от лета и когда лучше начинать основные полевые работы.

Ласточки и кукушки как вестники погоды

Если ласточки летают низко — быть дождю, если высоко — к ясному небу. Кукушка, активно подающая голос 9 мая, предвещала долгое тёплое лето.

Берёза и её листья

Полностью распустившиеся листья берёзы в этот день говорили о том, что заморозков больше не будет и можно начинать посадку картофеля и кабачков.

Урожайные приметы на Глафиру

День считался особенно сильным для тех, кто хочет вырастить щедрый урожай. Любое действие, связанное с землёй, приобретало в этот день особую силу. Если посадить семена на Глафиру — урожай будет двойным.

Приметы касались как бобовых, так и злаков, а также садовых культур — яблонь, вишен, смородины.

Много насекомых — к урожаю, но с оговорками

Если в этот день наблюдалось много жуков и пчёл — лето будет жарким и урожайным. Однако изобилие майских жуков предвещало засуху, а значит — нужно быть готовыми к частому поливу.

Град и гром — плохие предвестники

Если 9 мая шёл град — год мог выдаться неблагоприятным, с частыми бурями. Гром в этот день считался знаком, что зреет молниеносная весна и лето с короткими переходами между погодными фазами.

Чего нельзя делать на Глафиру Горошницу

Традиционно в этот день не работали в доме. Нельзя было мыть полы, стирать, подметать — всё внимание отдавали земле. Домашние дела откладывали, чтобы не «вымыть удачу» из будущего урожая.

Существовали и другие запреты, соблюдение которых, по поверьям, приносило удачу и богатство.

Запрет на картофель и обрезание волос

Считалось, что в этот день нельзя есть блюда из картофеля — это «выедает» будущий запас клубней. Также не стригли ногти и волосы, чтобы не «обрезать» путь богатству.

Не ссориться и не ругаться

Ссоры и скандалы 9 мая предвещали бедность и неурожай. Поэтому в семье старались говорить мягко, избегать конфликтов и благодарить друг друга за любую помощь.

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