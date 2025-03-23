Голлівудського режисера звинувачують у шахрайстві на $11 мільйонів

Відомого голлівудського режисера Карла Еріка Рінша звинувачують у шахрайстві на суму $11 млн, які він отримав від Netflix для зйомок нового серіалу.

Як повідомляє Рlitkar з посиланням на сайт «BBC», 47-річного Рінша обвинувачують у відмиванні коштів, виділених стримінговою платформою для створення серіалу «Білий кінь». Хоча в обвинувальному акті не згадується назва Netflix, відомо про суперечку між компанією та режисером через попередній проєкт. У 2018 році Netflix надав Ріншу $44 млн на розробку серіалу.

Однак у 2020 році режисер звернувся з проханням додатково виділити ще $11 млн. Слідство стверджує, що Рінш перевів отриману суму на свій рахунок і інвестував її в ризиковані фінансові проєкти. За декілька місяців він витратив половину суми, а решту використав для особистих витрат, купивши меблі та антикваріат на $3,7 млн і витративши $933 тис. на матраци та постільну білизну. Крім того, він придбав автомобілі Rolls-Royce та Ferrari.

Рінш продовжував запевняти Netflix, що робота над серіалом йде успішно. У суді він не визнав свою провину. Режисера випустили під заставу в $100 тисяч доларів до наступного засідання. Якщо його визнають винним, йому загрожує до 20 років ув’язнення.