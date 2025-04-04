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Культура
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Готовьтесь: уже 4 апреля Землю накроет мощная магнитная буря

Готуйтеся: вже 4 квітня Землю накриє потужна магнітна буря

После короткого периода затишья, когда магнитосфера Земли находилась в покое, ученые предупреждают о приближении новой волны геомагнитной активности. Уже 4 апреля ожидается начало магнитной бури, которая может ощутимо повлиять на самочувствие метеозависимых людей.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт «RolitExpert», согласно данным ресурса Spaceweather, 4 апреля Земля окажется под влиянием зоны взаимодействия между быстрым и медленным солнечным ветром, известной как CIR. Эта зона способна повлечь за собой геомагнитные колебания класса G1, что может привести к ухудшению самочувствия у людей, чувствительных к изменениям погоды. Ожидается, что буря продлится минимум до 5 апреля, а при неблагоприятных условиях – даже дольше.

Что такое CIR и как она влияет на магнитосферу?

CIR – это область, где сталкиваются потоки быстрого и медленного солнечного ветра. В месте столкновения образуется плазменная зона, которая генерирует ударные волны и усиливает магнитные поля. Когда эта зона достигает Земли, она вызывает геомагнитные колебания. Чаще всего такие явления наблюдаются весной и осенью, когда магнитосфера особенно уязвима.

Воздействие магнитной бури на человека: кто в зоне риска?

Геомагнитные колебания могут вызвать изменения артериального давления, усталость, раздражительность, головные боли, нарушения сна и даже сердечные симптомы. Особенно уязвимы люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, пожилого возраста, беременные и метеозависимые. Также в группе риска недавно перенес хирургическое вмешательство.

Как подготовиться к магнитной буре?

Чтобы минимизировать негативное влияние геомагнитных колебаний, рекомендуется:

  • Уменьшить физические нагрузки.
  • Обеспечить достаточный сон и отдых.
  • Пить много чистой воды.
  • Избегать соленой и жирной пищи.
  • Избегать стрессов и переутомления.
  • Не находиться долго под прямыми солнечными лучами.

Прогнозы геомагнитной активности ориентировочные и могут изменяться в режиме реального времени. После 5 апреля ожидается короткий период стабилизации, но в середине апреля возможны новые магнитные волны. Весна – сезон геомагнитной нестабильности, поэтому следите за прогнозами и берегите свое здоровье.

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