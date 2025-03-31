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Группа Ziferblat из Украины выступит под номером 5 в первом полуфинале Евровидения-2025 с песней
Группа Ziferblat из Украины выступит под номером 5 в первом полуфинале Евровидения-2025 с песней "Bird of Pray". Она среди фаворитов полуфинала и имеет шанс пройти в финал.
Культура
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Группа Ziferblat представит Украину в первом полуфинале Евровидения-2025

Украинская группа Ziferblat выступит в первом полуфинале Евровидения-2025 под номером 5 с песней «Bird of Pray». Этот полуфинал состоится 13 мая и будет насыщен выступлениями артистов из разных стран, таких как Исландия, Польша и другие. Об этом сообщает dnews.dn.ua со ссылкой на УНН.

Группа Ziferblat, представляющая Украину на Евровидении, будет выступать с песней «Bird of Pray» в числе первых, под номером 5, в первом полуфинале. Помимо Украины, в полуфинале примут участие Исландия, Польша, Словения, Эстония, Испания и другие страны. Победитель полуфинала получит путевку в финал, который состоится 17 мая.

В 2025 году, по решению организаторов Евровидения, все страны «Большой пятерки» (Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания), а также страна-хозяйка — Швейцария, будут участвовать в полуфинале, несмотря на их автоматическое место в финале.

По прогнозам букмекеров, украинская группа Ziferblat имеет высокие шансы пройти в финал, с учетом ее популярности и сильного выступления в полуфинале. Среди фаворитов полуфинала также Швеция, Эстония и Нидерланды.

Ранее мы писали об украинском жюри на Евровидение-2025: результаты опроса будут известны 17 мая.

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