Rockstar выделяет до 300 миллионов долларов на физику воды в GTA 6, обещая стать самой реалистичной игрой с уникальной динамикой воды.
GTA 6: Rockstar тратит до 300 миллионов долларов на создание реалистичной воды

GTA 6 приближается к запуску, который состоится в 2026 году, и с каждым месяцем интерес и ожидания от игры только растут. Игроки с нетерпением ждут новых подробностей от Rockstar и, возможно, нового трейлера до конца года. ОБ этом сообщает DNEWS со ссылкой на Tech4gamers.

Хотя большая часть информации о GTA 6 до сих пор остаётся загадкой, новый отчёт сообщает, что Rockstar значительно изменил физику воды в игре. В частности, команда разработчиков стремится создать самую реалистичную физику воды в играх на сегодняшний день.

Почему это важно: Rockstar всегда был лидером в индустрии, когда речь шла о визуальных эффектах, физике и динамических элементах. Судя по всему, студия продолжает развивать эти аспекты с новой игрой, пытаясь достичь новых высот в дизайне.

Как сообщает VGTech, на разработку водной физики работает команда из 20 инженеров, которые занимаются только этим аспектом игры.

Также сообщается, что на процесс создания водной физики было выделено от 200 до 300 миллионов долларов. Этот бюджет интересен, поскольку предполагаемый общий бюджет игры составляет 2 миллиарда долларов.

Команда работает над динамическими приливами и отливами, а также другими интересными механиками воды. Кроме того, GTA 6, как сообщается, будет включать серфинг как доступное игровое занятие, расширяя песочницу открытого мира.

Игроки также могут ожидать появления ураганов и наводнений как части динамичной системы погоды в открытом мире. Все эти элементы должны способствовать глубокому погружению в игру, что является одной из главных целей Rockstar.

Rockstar привлек более 1,000 разработчиков для работы над игрой.
Хотя Rockstar пока не раскрывает много деталей о системах открытого мира в GTA 6, Take-Two ранее намекал, что студия стремится доработать формулу GTA в этой части. Следовательно, фанаты вполне могут увидеть эти элементы в финальной версии игры.

Ранее мы писали о том, что как выбрать игровую консоль: XBOX или PlayStation в 2025 году.

