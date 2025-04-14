Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на The Guardian.

Для многих поклонников «Гарри Поттера» оригинальные актёры остаются непревзойдёнными. Тем не менее, предстоящий сериал HBO — шанс для более точной и детализированной адаптации семитомной истории Джоан Роулинг. Теперь часть слухов можно отбросить. HBO официально представил первых исполнителей ключевых ролей.

Джон Литгоу сыграет Альбуса Дамблдора, Папаа Эссиду — Северуса Снейпа, Джанет МакТир — Минерву Макгонагалл, а Ник Фрост исполнит роль Хагрида. Все четверо будут постоянными участниками сериала.

Также утверждены Люк Тэллон в роли Квириниуса Квирелла и Пол Уайтхаус в роли Аргуса Филча. Их появление запланировано в повторяющемся формате.

Шоу создаёт Франческа Гардинер — сценарист и шоураннер, а также Марк Майлод. Он станет режиссёром и исполнительным продюсером. Оба они ранее работали над проектом «Наследники».

«Мы рады объявить, что Джон Литгоу, Джанет МакТир, Папаа Эссиду, Ник Фрост, Люк Тэллон и Пол Уайтхаус присоединились к проекту. Мы в восторге от такого актёрского состава и с нетерпением ждём, как они воплотят знакомых героев», — заявили Гардинер и Майлод.

Исполнительным продюсером проекта также выступает Джоан Роулинг. Её участие сохраняет привязку к оригиналу. Несмотря на продолжающуюся полемику вокруг её взглядов.

Джон Литгоу сменит Ричарда Харриса и Майкла Гэмбона в роли Дамблдора заботливого директора Хогвартса. Звезда фильма «Конклав» сыграет мудрого директора. Ранее на эту роль рассматривался Марк Райлэнс. Но Литгоу подтвердил участие ещё в феврале. Он обладатель шести премий «Эмми», двух «Золотых глобусов», «Тони» и «Оливье».

Папаа Эссиду, номинант на «Эмми» за сериал «Я могу уничтожить тебя», также снимался в «Проекте Лазарь» и «Бандах Лондона». Он воплотит профессора Снейпа — преподавателя зелий, известного своим конфликтом с Гарри Поттером и трагическим прошлым.

Джанет МакТир, лауреат «Тони», «Оливье» и «Золотого глобуса», сыграет строгую и справедливую Макгонагалл. Её фильмография включает «Грозовой перевал», «Меню» и «Tumbleweeds».

Ник Фрост исполнит роль Хагрида — полугиганта и верного друга Гарри. В кинофраншизе этого персонажа играл Робби Колтрейн. Он прославился ролями в комедиях «Зомби по имени Шон» и «Типа крутые легавые»

Актёрский состав уже вызвал бурную реакцию у фанатов. Некоторых удивил выбор американца Литгоу на роль Дамблдора. Также обсуждается, насколько внешность Эссиду соответствует книжному описанию Снейпа.

Роли Гарри, Рона и Гермионы пока не объявлены. Осенью HBO провёл открытый кастинг для детей от 9 до 11 лет. Ожидается, что героев сыграют новые юные актёры. Также в сети обсуждают слухи о возможном участии Киллиана Мёрфи в роли Волан-де-Морта.

Сериал выйдет на платформе Max в 2026 году. Проект станет более подробной адаптацией, чем восемь фильмов, вышедших с 2001 по 2011 год. Каждый сезон охватит одну из книг и будет насыщен деталями и сценами, отсутствующими в кино.

Как заявили представители HBO в апреле 2023 года, сериал будет «точной адаптацией» оригинальных романов, с любимыми героями, локациями и сюжетами. Одновременно с этим оригинальные фильмы останутся частью франшизы и будут доступны для просмотра по всему миру.

По оценкам, вселенная «Гарри Поттера» — включая книги, фильмы, игры и театральные постановки — оценивается в 20 миллиардов фунтов стерлингов. Вопрос участия Роулинг в проекте остаётся предметом общественных споров. Но её авторские права на ключевых персонажей остаются неизменными.

Ранее мы писали, будет ли продолжение сериала «Юность»: авторы ответили.