Хит Бумбокса «Зцапала-злапала» возглавил рейтинг Apple Music: реакция Андрея Хливнюка

Лидер культовой украинской группы Бумбокс – военный и пилот ударного дрона Punisher Андрей Хливнюк вышел на связь, чтобы поделиться потрясающей новостью. Песня Зцапала-злапала, которая была записана еще 20 лет назад, внезапно снова стала мегапопулярной и завоевала первое место в рейтинге стримингового сервиса Apple Music.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт NV, музыкант, который с первых дней полномасштабной войны стал в ряды Сил обороны Украины, выразил благодарность всем, кто поддерживает группу и ее творчество. В обращении он отметил, что популярность композиции является не только поводом для радости, но и возможностью привлечь внимание к важной инициативе – сбору средств на нужды украинских военных.

«Этот день настал – песня, которой уже 20 лет, стала номером один в Apple Music! Спасибо за вашу любовь к группе и этой композиции. Пока она покоряет чарты, мы призываем вас присоединиться к новому собранию «Скапаем врага». Вместе с Фондом Андрея Хливнюка, мы продолжаем поддерживать Силы обороны Украины. Сейчас наша цель – собрать 3 млн. грн. на дроны, генераторы, средства связи и оборудование для мобильных огневых групп. Ваша помощь может стать решающей! Присоединяйтесь!»,

– призвал Хливнюк.

Феноменальное возвращение трека после двух десятилетий не только вдохновляет поклонников, но и напоминает о важной миссии Хливнюка и его команды – поддержки защитников Украины.