Вторник, 11 марта, 2025
7.1 C
Киев
type here...
Культура
Время чтения 1 мин.

Хит Бумбокса «Зцапала-злапала» возглавил рейтинг Apple Music: реакция Андрея Хливнюка

Лидер культовой украинской группы Бумбокс – военный и пилот ударного дрона Punisher Андрей Хливнюк вышел на связь, чтобы поделиться потрясающей новостью. Песня Зцапала-злапала, которая была записана еще 20 лет назад, внезапно снова стала мегапопулярной и завоевала первое место в рейтинге стримингового сервиса Apple Music.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт NV, музыкант, который с первых дней полномасштабной войны стал в ряды Сил обороны Украины, выразил благодарность всем, кто поддерживает группу и ее творчество. В обращении он отметил, что популярность композиции является не только поводом для радости, но и возможностью привлечь внимание к важной инициативе – сбору средств на нужды украинских военных.

«Этот день настал – песня, которой уже 20 лет, стала номером один в Apple Music! Спасибо за вашу любовь к группе и этой композиции. Пока она покоряет чарты, мы призываем вас присоединиться к новому собранию «Скапаем врага». Вместе с Фондом Андрея Хливнюка, мы продолжаем поддерживать Силы обороны Украины. Сейчас наша цель – собрать 3 млн. грн. на дроны, генераторы, средства связи и оборудование для мобильных огневых групп. Ваша помощь может стать решающей! Присоединяйтесь!»,

– призвал Хливнюк.

Феноменальное возвращение трека после двух десятилетий не только вдохновляет поклонников, но и напоминает о важной миссии Хливнюка и его команды – поддержки защитников Украины.

Горячее за неделю

Политика

Эпидемия гриппа и ОРВИ в Украине: актуальная статистика по состоянию на 6 марта 2025 года

0
По состоянию на 6 марта 2025 года эпидемиологическая...
Общество

«Уникальные» купюры долларов в кошельках украинцев: как распознать и за сколько можно продать

0
Украинцы активно выставляют на продажу долларовые купюры с уникальными...
Политика

США остановили сотрудничество с Украиной в сфере разведки

0
Этот факт может оказаться серьезным вызовом для украинской...
Экономика

Команда P Diddy ответила на заявления на The Masked Singer

0
Скандал вокруг P Diddy продолжает разгораться, когда его бывшие...
Культура

Вандалы похитили и уничтожили памятник мишку Паддингтону в британском Ньюбери

0
В Ньюбери неизвестные похитили и разбили пополам памятник...
spot_img

Новое на сайте

Рубрикатор

ПолитикаСтатьиОбществоЭкономикаКультураСпорт
spot_imgspot_img
Предыдущая статья
«Уникальные» купюры долларов в кошельках украинцев: как распознать и за сколько можно продать
Следующая статья
Какой сегодня праздник: память мучеников Кондрата и народные приметы 10 марта

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко разводятся

0
Брак одного из самых известных телеведущих Украины, Дмитрия...

Вандалы похитили и уничтожили памятник мишку Паддингтону в британском Ньюбери

0
В Ньюбери неизвестные похитили и разбили пополам памятник...

День ангела Георгия 2024: поздравления и открытки 26 ноября

0
Имя Георгий имеет давнюю историю и глубокое значение....

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.