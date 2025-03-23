Ілон Маск судиться за опіку над 13-ю дитиною

Ілон Маск опинився в центрі юридичного скандалу через питання опіки над своєю тринадцятою дитиною, яку йому народила письменниця Ешлі Сент-Клер.

Як повідомляє Рlitkar з посиланням на сайт «ТСН», ситуація загострилася після того, як жінка подала судовий позов із вимогою отримати повну опіку над малюком. Вона стверджує, що мільярдер практично не брав участі у житті дитини та ігнорував їхні зустрічі. За словами Ешлі, вона неодноразово намагалася владнати конфлікт особисто, проте Маск ніяк не реагував.

Видання People повідомляє, що після звернення письменниці до суду бізнесмен неабияк розлютився. У відповідь він вирішив скоротити фінансову підтримку дитині, що стало додатковим приводом для обурення Сент-Клер. Адвокати жінки заявляють, що Маск «навмисне зменшив матеріальну допомогу, застосовуючи економічний тиск після подання позову». Ба більше, мільярдер подав екстрену заяву до суду, намагаючись обмежити публічні висловлювання своєї колишньої коханки щодо цього конфлікту. Суддя, утім, не визнав заяву терміновою, проте розгляд справи триває.

Варто зазначити, що Ешлі Сент-Клер довго приховувала народження спільної дитини з Маском. Лише коли хлопчику виповнилося 5 місяців, вона вперше заговорила про це. За її словами, якби не проблеми у стосунках із батьком малюка, вона й далі тримала б цю інформацію в секреті. Проте тепер справа дійшла до суду і жінка наполягає на захисті своїх прав.