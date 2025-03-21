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Культура
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Ирина Билык вынуждена перенести концерт: врачи запретили ей петь

Ирина Билык объявила, что ее концерт, запланированный на 24 марта, не состоится в указанный срок. Причиной послужило ее внезапное ухудшение самочувствия – звезда подхватила вирус, спровоцировавший воспаление легких.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт unian, исполнительница призналась, что медики категорически не рекомендуют ей напрягать голосовые связи и легкие, поэтому выход на сцену стал для нее невозможным.

«К сожалению, ближайшие концерты придется отложить по болезни. У меня диагностировали вирусное воспаление лёгких, из-за чего я временно не могу петь. Это было сложное решение, но врачи настаивают на полном обновлении. Я обязательно вернусь после реабилитации и спою для вас в полную силу!»,

– сообщила Ирина в Инстаграм.

Отметим, что в этом месяце Ирина Билык отмечает 55-летие и по этому случаю отправилась в масштабный всеукраинский тур, который должен продлиться до 22 мая. Однако из-за болезни часть выступлений пришлось перенести, а новые даты пока остаются неизвестными. Поклонники с нетерпением ждут возвращения артистки на сцену и желают ей скорейшего выздоровления.

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