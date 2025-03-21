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Культура
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Жерара Депардье будут судить по обвинениям в притязаниях: более 20 женщин выступили против актера

Жерар Депардье, снявшийся более чем в 200 фильмах, предстанет перед судом по обвинениям в сексуальном насилии. В частности, ему инкриминируют притязания к двум женщинам во время съемок фильма Les volets verts в 2021 году. Однако в общей сложности против актера выступили более 20 женщин, обвинив его в неподобающем поведении, включая изнасилование.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт unn, судебный процесс начнется уже в понедельник. Одной из пострадавших является 55-летняя женщина-декоратор, которая рассказала, что во время съемок в Париже Депардье внезапно заявил, что нуждается в вентиляторе, чтобы «начать работать сексуально». По ее словам, впоследствии он схватил ее и прижимал к стене своими бедрами. Подобный инцидент произошел и с ассистенткой режиссера, также подавшей жалобу. Адвокат актера Жереми Ассус отрицает все обвинения, называя их безосновательными.

Скандал вокруг Депардье может стать одним из самых громких в рамках движения #MeToo во Франции. Судебный процесс проходит на фоне массовых протестов против сексуального насилия, прокатившихся по стране в сентябре 2024 года. Тогда тысячи человек вышли на улицы в 30 городах, поддерживая 72-летнюю Жизель Пелико, которая годами подвергалась насилию со стороны группы мужчин.

Среди других дел, которые будут рассматриваться отдельно – обвинение Charlotte Arnould. Молодая актриса заявила, что в 2018 году Депардье изнасиловал ее в своей парижской вилле. Некоторые обвинения, выдвинутые другими женщинами, не дошли до суда по истечении срока давности. Депардье категорически отрицает все обвинения и продолжает настаивать на своей невиновности. Впрочем, судебный процесс может подвергнуть сомнению не только его репутацию, но и будущее в кинематографе.

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