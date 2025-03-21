Как безопасно сделать пилинг лица дома: советы для здоровой кожи

Домашний пилинг может быть эффективным способом обновления кожи, если правильно подойти к процессу. Он помогает избавиться от отмерших клеток, улучшая состояние и внешний вид кожи. В то же время, неправильное выполнение процедуры может вызвать раздражение или повреждение.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт «РБК-Украина», пилинг способствует обновлению кожи, делает ее более гладкой и свежей. Однако этот метод подходит не всем, поскольку неправильное отшелушивание может вызвать сухость, покраснение или даже сыпь.

Перед выбором способа пилинга важно определить свой тип кожи:

Нормальная – имеет ровный тон, без чрезмерной сухости или жирности.

– имеет ровный тон, без чрезмерной сухости или жирности. Сухая – склонна к шелушению и покраснению.

– склонна к шелушению и покраснению. Жирная – имеет блеск, особенно в зоне Т-образного участка (лоб, нос, подбородок).

– имеет блеск, особенно в зоне Т-образного участка (лоб, нос, подбородок). Комбинированная – сочетает признаки нормальной и жирной кожи.

– сочетает признаки нормальной и жирной кожи. Чувствительная – легко реагирует на раздражители, подвержена покраснениям и аллергическим реакциям.

Какой пилинг выбрать?

Существуют два основных типа пилинга:

Механический – предполагает использование скрабов, щеток или губок для удаления мертвых клеток.

– предполагает использование скрабов, щеток или губок для удаления мертвых клеток. Химический – содержит активные компоненты (например, AHA- и BHA-кислоты), мягко растворяющие отмершие клетки без трения.

Как сделать пилинг безопасно?

– Если вы используете косметические средства с ретиноидами или кислотами, будьте осторожны – сочетание с пилингом может вызвать сухость и раздражение.

– Владельцам сухой и чувствительной кожи лучше выбирать мягкий химический пилинг, в то время как жирная кожа хорошо переносит и механический, и более активный химический.

– Наносите химический пилинг легкими круговыми движениями не дольше 30 секунд, после чего тщательно смойте теплой водой.

– Не используйте пилинг, если на коже есть воспаление, раны или солнечные ожоги.

– После процедуры всегда увлажняйте кожу и используйте солнцезащитный крем SPF 30, поскольку отшелушенная кожа становится более чувствительной к ультрафиолету.

Следуя этим простым советам, вы сможете безопасно и эффективно ухаживать за кожей, сохраняя ее здоровый вид и природное сияние.