Как безопасно сделать пилинг лица дома: советы для здоровой кожи

Домашний пилинг может быть эффективным способом обновления кожи, если правильно подойти к процессу. Он помогает избавиться от отмерших клеток, улучшая состояние и внешний вид кожи. В то же время, неправильное выполнение процедуры может вызвать раздражение или повреждение.
Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт «РБК-Украина», пилинг способствует обновлению кожи, делает ее более гладкой и свежей. Однако этот метод подходит не всем, поскольку неправильное отшелушивание может вызвать сухость, покраснение или даже сыпь.
Перед выбором способа пилинга важно определить свой тип кожи:
- Нормальная – имеет ровный тон, без чрезмерной сухости или жирности.
- Сухая – склонна к шелушению и покраснению.
- Жирная – имеет блеск, особенно в зоне Т-образного участка (лоб, нос, подбородок).
- Комбинированная – сочетает признаки нормальной и жирной кожи.
- Чувствительная – легко реагирует на раздражители, подвержена покраснениям и аллергическим реакциям.
Какой пилинг выбрать?
Существуют два основных типа пилинга:
- Механический – предполагает использование скрабов, щеток или губок для удаления мертвых клеток.
- Химический – содержит активные компоненты (например, AHA- и BHA-кислоты), мягко растворяющие отмершие клетки без трения.
Как сделать пилинг безопасно?
– Если вы используете косметические средства с ретиноидами или кислотами, будьте осторожны – сочетание с пилингом может вызвать сухость и раздражение.
– Владельцам сухой и чувствительной кожи лучше выбирать мягкий химический пилинг, в то время как жирная кожа хорошо переносит и механический, и более активный химический.
– Наносите химический пилинг легкими круговыми движениями не дольше 30 секунд, после чего тщательно смойте теплой водой.
– Не используйте пилинг, если на коже есть воспаление, раны или солнечные ожоги.
– После процедуры всегда увлажняйте кожу и используйте солнцезащитный крем SPF 30, поскольку отшелушенная кожа становится более чувствительной к ультрафиолету.
Следуя этим простым советам, вы сможете безопасно и эффективно ухаживать за кожей, сохраняя ее здоровый вид и природное сияние.