Когда обстоятельства становятся тяжёлыми, а душа ищет поддержки, многие верующие обращаются к святителю Николаю Чудотворцу. Его молитвы, наполненные силой сострадания и чудесами, помогают преодолеть трудности и обрести внутренний мир. В этом материале от DNEWS подробно разберем, как правильно молиться Николаю Угоднику о помощи, какие существуют молитвы и что они значат для духовной жизни человека.
Почему молятся именно святителю Николаю
В православной традиции Николай Чудотворец занимает особое место. Его считают покровителем путешественников, защитником детей и бедных, помощником в делах и заступником в молитвах.
Он один из самых почитаемых святых на Руси, иконы с его образом присутствуют почти в каждом доме, а молитвы к нему читаются ежедневно миллионами людей.
История жизни святителя Николая
Николай родился в городе Патара в Ликии (нынешняя Турция) около 270 года. С раннего возраста отличался благочестием, милосердием и стремлением к уединённой молитве. Он стал архиепископом Мир Ликийских и посвятил свою жизнь служению Богу и помощи людям.
Известно множество чудес, которые произошли по его молитвам уже при жизни. Он спасал людей от голода, смертельных казней, штормов и несправедливости. Эти подвиги сделали его имя синонимом слова «заступник».
Почему к нему обращаются за помощью
Люди всех времён обращаются к святителю Николаю в разных нуждах:
- при бедности и материальных трудностях
- при семейных ссорах и конфликтах
- в период болезни близких
- в дороге или перед важными начинаниями
- при судебных спорах и несправедливости
Он считается скорым помощником, молитвы к нему часто дают ответ быстрее, чем обращения к другим святым.
Как правильно молиться Николаю Чудотворцу
Молитва святителю Николаю — не просто произнесение слов, а духовное делание. Правильное отношение и настрой — ключевые элементы обращения к этому святому.
Важность настроя перед молитвой
Перед тем как начать молитву, необходимо:
- Очистить мысли от постороннего
- Настроиться на внутреннюю тишину
- Искренне верить в помощь святителя
- Читать молитвы осознанно, с душой
Даже если молитва короткая, её сила зависит от внутреннего состояния человека.
Что помогает усилить молитву
Есть несколько практик, усиливающих молитву:
- Зажигание свечи перед иконой святителя
- Молитва в храме перед его образом
- Пост перед особым прошением
- Прочтение акафиста Николаю Чудотворцу
Также важно после молитвы благодарить святого даже до получения просимого. Такая духовная благодарность усиливает эффект прошения.
Молитва Николаю Чудотворцу в беде
Жизненные трудности случаются у каждого. В эти моменты особенно важно не замыкаться в себе, а искать помощи в духовной сфере. Святитель Николай известен своей быстрой и действенной помощью в сложных ситуациях.
Когда читать эту молитву
Обращение к Николаю Чудотворцу особенно эффективно:
- при потере работы
- при сильной болезни или боли
- при страхе перед неизвестным
- во время конфликтов и давления
Важно, чтобы просьба шла от чистого сердца, без злобы и желания отомстить кому-то.
Текст молитвы при беде
О всеблаженный отче Николае, пастырю и учителю всех, с верою притекающих к твоему заступлению!
Услыши нас, грешных, молящихся тебе, и умоли Господа Бога даровать нам оставление грехов наших, и помощь в скорбях, и избавление от бед. Да явим мы во всей жизни нашей волю Божию, и прославим с тобою милость Творца нашего, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Молитва святителю Николаю о работе и деньгах
Не только духовные, но и бытовые нужды можно вознести в молитве святому. Он помогает обрести стабильность, открыть возможности и защитить от бедности.
Когда нужна такая молитва
К святителю обращаются:
- при поиске работы
- при финансовых затруднениях
- при открытии бизнеса
- при угрозе потери источника дохода
Не стоит просить богатства ради роскоши. Молитва о работе — это просьба о достойной жизни, а не алчность.
Текст молитвы о делах и заработке
О великий угодниче Христов, святителю отче Николае!
Просим твоего предстательства пред Богом: да направит Он дела рук наших ко благу, даст успех в труде, укрепит в добрых начинаниях и сохранит от врагов видимых и невидимых. Аминь.
Молитва Николаю Чудотворцу о семье и любви
Семейная гармония — один из главных даров в жизни человека. Ссоры, непонимание, одиночество — всё это можно преодолеть с помощью молитвы.
В каких случаях молиться
Молитву читают:
- при кризисе в отношениях
- для восстановления любви между супругами
- для поиска достойного спутника жизни
- за детей, родителей, близких
Можно читать как одну молитву, так и целый молебен о семье, особенно в храме или вместе с домочадцами.
Текст молитвы о семье
О святой Николай, благий пастырь и защитник наш!
Моли Господа, да сохранит дом наш в любви и согласии, укрепит веру нашу, и наставит детей наших на путь правды. Укрой нас от раздоров, укроти гнев, научи прощать и любить. Аминь.
Молитва о здоровье для себя и близких
Николай Чудотворец исцелял не только физически, но и духовно. Молитва о здравии — одна из самых частых форм обращения к нему.
Как и когда молиться
Молиться можно:
- перед операцией или медицинским вмешательством
- в болезни ребёнка или престарелого родственника
- в случае тревожных диагнозов
- при упадке сил и духа
Можно использовать святую воду или приложить освящённое масло к больному месту, читая молитву.
Текст молитвы о здравии
Святителю отче Николае, скорый помощник в болезнях!
Просим тебя, умоли милостивого Господа, да подаст здравие (имя), да укрепит душу и тело, да дарует исцеление от немощей и скорейшее восстановление. Аминь.
Молитва Николаю перед путешествием
Особенно уместны молитвы перед дорогой, когда человек отправляется в путь, полёт, переезд или командировку.
Случаи для молитвы в пути
- перед авиаперелётом
- при переезде в другой город или страну
- в морском путешествии
- при поездке на дальние расстояния
Молитву лучше читать перед иконой святителя или мысленно в пути.
Текст молитвы о защите в дороге
О великий угодниче Божий, Николай Чудотворец!
Моли Бога о нас, рабах Его, чтобы путь наш был безопасным, дорога — благополучной, а возвращение — радостным. Сохрани от напастей, зла и всякой беды на пути. Аминь.
Краткие молитвы на каждый день
Если нет времени на длинные молитвословия, достаточно короткого искреннего обращения, произнесённого от всей души.
Короткая молитва
Святителю Николай, моли Бога о нас!
Эту фразу можно повторять как внутреннюю мантру в течение дня — перед важным разговором, в транспорте, на работе.
Когда полезны краткие молитвы
- при внезапной тревоге
- перед экзаменом, встречей
- в моменты отчаяния
- в очереди, дороге, ожидании
Такая молитва помогает сохранять духовную связь с высшим.
Особенности молитвы Николаю Чудотворцу
Важно помнить, что молитва — это не требование, а просьба. Не стоит молиться с настроем «дай сейчас». Нужно быть готовым принять волю Божию и видеть помощь даже в мелочах.
Что усиливает молитву
- участие в Таинствах (Исповедь и Причастие)
- пост перед особым прошением
- благотворительность
- прощение обид
Чем чище душа, тем сильнее молитва достигает цели.
Ошибки в молитвах
- механическое произношение без осмысления
- формулировка требований, а не просьб
- отсутствие благодарности после получения помощи
- сомнение и уныние
Настрой должен быть смиренным и открытым.
Когда особенно сильны молитвы Николаю
Молиться святителю можно ежедневно, но есть особые даты, когда его помощь ощущается особенно явно.
Благоприятные дни
- 19 декабря — день памяти святителя (Николин день)
- 22 мая — перенесение мощей (весенний Никола)
- Четверг — день всех святителей
- Перед важными событиями — экзаменами, судами, операциями
В эти дни лучше посещать храм, ставить свечу и молиться особенно сосредоточенно.
Молитва Николаю Чудотворцу — это не магия и не суеверие, а живое духовное общение с тем, кто был близок к Богу и остался рядом с людьми даже после смерти. Его сила — в любви, сострадании и способности услышать каждого, кто обращается с верой.
Верующий человек не одинок в трудностях. В любое время дня и ночи можно обратиться к святителю Николаю, и он услышит — даже если ответ придёт в неприметной форме.
Ранее мы писали о том, какая молитва за ребенка перед экзаменом самая лучшая.