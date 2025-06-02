Смерть близкого — это неизбежная часть жизни, и в такие моменты душа человека нуждается в утешении и поддержке. Многие не знают, как молиться за усопших дома, какие молитвы читать, какие иконы ставить, и можно ли использовать телефон. Молитва становится способом сохранить духовную связь, помочь душе найти покой и обрести Божью милость. Это особенно важно в первые 40 дней после смерти, когда душа проходит путь очищения. Понимание сути домашней молитвы, знание канонических текстов и их смыслов поможет не только правильно поминать усопших, но и обрести собственное душевное спокойствие.

В этой статье DNEWS вы найдёте: тексты и переводы сильных молитв, разъяснение, что читать по умершему человеку, когда нельзя молиться, а также советы, как это делать правильно и с благоговением.

Зачем нужна молитва за умершего человека дома

Православная вера учит: смерть — не конец, а переход в вечность. Душа покидает тело, но не уходит из поля Божьего попечения и молитв живых.

Молитва за упокой — это просьба к Богу о прощении грехов и даровании Царствия Небесного умершему. Особенно важна молитва близких, ведь она — выражение любви и заботы, которые продолжаются после смерти.

Домашняя молитва позволяет сохранять связь с усопшим. Даже если нет возможности пойти в храм, искреннее прошение дома — это уже великая духовная помощь.

С чего начать молитву дома за упокой

Создайте атмосферу тишины и покоя, поставьте свечу и икону. Молиться лучше утром или вечером, в уединении. Важно упоминать имя усопшего с добавлением «раб Божий (имя)».

Если вы не знаете, какую молитву надо читать за упокой души, ниже представлены проверенные веками тексты. Их можно читать по книге или с экрана телефона — главное, делать это с благоговением.

Иконы для молитвы за усопших

Перед молитвой рекомендуется поставить одну или несколько икон:

Иисуса Христа — как образ Судии и Спасителя;

Божией Матери “Всех скорбящих Радость” — утешение и помощь скорбящим;

Архангела Михаила — покровителя душ;

Воскресение Христово — символ победы над смертью.

Молиться можно и перед крестом. Главное — сосредоточенность и внутренняя чистота.

Сильные молитвы об упокоении души

Ниже приведены традиционные церковнославянские молитвы, которые можно читать дома. Каждая из них имеет глубокий смысл и даёт душе усопшего великую помощь.

Молитва 1-я (основная молитва за упокой)

Церковнославянский текст:

Помяни́, Го́споди Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго преста́вльшагося раба́ Твоего́, бра́та на́шего (имя), и я́ко Благ и Человеколю́бец, отпуща́яй грехи́, и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви и прости́ вся во́льная его согреше́ния и нево́льная, изба́ви его ве́чныя му́ки и огня́ гее́нскаго, и да́руй ему прича́стие и наслажде́ние ве́чных Твои́х благи́х, угото́ванных лю́бящым Тя: а́ще бо и согреши́, но не отступи́ от Тебе́, и несумне́нно во Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Бо́га Тя в Тро́ице сла́вимаго, ве́рова, и Еди́ницу в Тро́ице и Тро́ицу во Еди́нстве, правосла́вно да́же до после́дняго своего́ издыха́ния испове́да.

Те́мже ми́лостив тому́ бу́ди, и ве́ру, я́же в Тя, вме́сто дел вмени́, и со святы́ми Твои́ми я́ко Щедр упоко́й: несть бо челове́ка, и́же поживе́т и не согреши́т. Но Ты Еди́н еси́ кроме́ вся́каго греха́, и пра́вда Твоя́, пра́вда во ве́ки, и Ты еси́ Еди́н Бог ми́лостей и щедро́т и человеколю́бия, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Аминь.

Перевод:

Помяни, Господи Боже наш, по нашей вере и надежде на жизнь вечную преставившегося раба Твоего (имя усопшего). И, поскольку Ты Благ и Человеколюбив, отпусти ему грехи, пренебреги его неправды, ослаби, освободи, оставь и прости ему все грехи — сознательные и неосознанные, избавь его от вечных мук и огненной кары, и даруй ему причастность к вечным Твоим благам, уготованным любящим Тебя. Хотя он и согрешил, но не отступил от Тебя, и с несомненностью веровал в Отца, и Сына, и Святого Духа — Бога, славимого в Троице, и до самого последнего дыхания исповедовал Тебя православно.

Поэтому будь к нему милостив, и веру его в Тебя вмени ему вместо дел, и упокой его с Твоими святыми, ибо нет человека, который бы прожил и не согрешил. Но только Ты Един безгрешен, и правда Твоя — вечна, и Ты есть Единственный Бог милостей, щедрот и человеколюбия, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва 2-я (о новопреставленном)

Церковнославянский текст:

Помяни́, Го́споди Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго новопреста́вленнаго раба́ Твоего́ (имя), и я́ко Благ и Человеколю́бец, отпуща́яй грехи́, и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви, и прости́ вся во́льная его́ согреше́ния и нево́льная, возставля́я его́ во свято́е второ́е прише́ствие Твое́ в прича́стие ве́чных Твои́х благ, и́хже ра́ди в Тя еди́наго ве́рова, и́стиннаго Бо́га и Человеколю́бца; я́ко Ты еси́ воскресе́ние и живо́т, и поко́й рабу́ Твоему (имя), Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со безнача́льным Твои́м Отце́м, и с Пресвяты́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Аминь.

Перевод:

Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежде на жизнь вечную новопреставленного раба Твоего (имя). И, как Благой и Человеколюбивый, отпусти ему грехи, прости все вольные и невольные согрешения, и поставь его в день Второго Пришествия в причастие вечных Твоих благ, ради которых он веровал в Тебя, истинного Бога и Человеколюбца. Ибо Ты есть Воскресение и Жизнь, и покой рабу Твоему (имя), Христе Боже наш. Тебе слава, с Безначальным Отцом и Пресвятым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Общая молитва о всех усопших

Церковнославянский текст:

Упоко́й, Го́споди, ду́ши усо́пших раб Твои́х: роди́телей мои́х, сро́дников, благоде́телей (имена), и всех правосла́вных христиа́н, и прости́ им вся согреше́ния во́льная и нево́льная, и да́руй им Ца́рствие Небе́сное.

Перевод:

Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих: моих родителей, родственников, благодетелей (перечислить имена), и всех православных христиан. Прости им все вольные и невольные согрешения и даруй им Царствие Небесное.

Молитва — живая память

Каждый, кто задаётся вопросом как молиться за усопших дома, должен помнить: не существует «правильной формы», есть только искреннее сердце. Пусть молитва станет вашим способом сохранить любовь, даже после разлуки.

Ранее мы писали о том, что означает, если человек умер в церковный праздник: приметы, значение и мнение церкви.