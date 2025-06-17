Свадебные годовщины — это не только памятные даты, но и символы, которые отражают разные этапы жизни супругов. Каждый год совместной жизни имеет свой уникальный смысл и значение, и в каждой годовщине скрыт свой символизм. Этот полный список свадебных годовщин с названиями от DNEWS поможет вам узнать, как называются годовщины свадьбы и что они символизируют на каждом этапе супружеской жизни.

0 лет – Зеленая свадьба

Зеленая свадьба — это начало совместной жизни, когда два сердца только начинают свое объединение. Этот день символизирует свежесть, молодость и новизну отношений. Зачастую зеленую свадьбу празднуют в первый год совместной жизни, а также по месячным датам в течение года.

1 год – Ситцевая свадьба

Первый год совместной жизни — это этап, когда супруги только начинают знакомиться с трудностями семейной жизни. Ситец — тонкая ткань, которая может порваться, если за ней не ухаживать. Это время для изучения друг друга, для того чтобы понять, что нужно делать для того, чтобы отношения стали крепкими.

2 года – Бумажная свадьба

Бумажная свадьба — это стадия, когда отношения все еще не очень прочные. Бумага может легко порваться, как и отношения на этом этапе. Однако это также символ того, что супруги могут начать с чистого листа, научиться прощать ошибки и двигаться вперед.

3 года – Кожаная свадьба

После трех лет совместной жизни супруги начинают чувствовать более глубокую связь. Кожа — это символ гибкости и прочности, а отношения становятся крепче и начинают напоминать кожу: они мягкие и прочные одновременно.

4 года – Льняная свадьба

Льняная свадьба символизирует прочность и взаимосвязь. Как веревки из льна, супруги переплетаются в крепкий союз, который невозможно разорвать. Это время, когда отношения становятся по-настоящему сильными и устойчивыми.

5 лет – Деревянная свадьба

Дерево — это символ прочности, вечности и стабильности. Пять лет — это время, когда отношения начинают крепнуть, а супруги часто начинают задумываться о расширении своей семьи, о детях.

6 лет – Чугунная свадьба

Чугунная свадьба символизирует прочность отношений, но, как и чугун, эта прочность может быть хрупкой, если не заботиться о ней. На этом этапе супруги научились совместно справляться с трудностями и стали более стойкими.

7 лет – Медная свадьба

Медная свадьба символизирует металл, который становится все крепче с годами. Медь — это символ богатства, достатка и тепла. Семейная жизнь на седьмой годовщине брака становится стабильной, а супруги все лучше понимают друг друга.

8 лет – Жестяная свадьба

Жестяная свадьба символизирует обновление и свежесть отношений. После восьми лет совместной жизни супруги могут добавить в свою семейную жизнь новые краски и эмоции. Как жесть, отношения становятся более гибкими и пластичными.

9 лет – Фаянсовая свадьба

Фаянсовая свадьба символизирует зрелость и приближение расцвета отношений. Этот этап является важным и иногда трудным, поскольку многие пары могут столкнуться с кризисом на этом этапе, но, преодолев его, отношения становятся более глубокими и гармоничными.

10 лет – Розовый юбилей

Десятилетие совместной жизни — это время, когда супруги начинают ощущать гармонию и красоту своего союза. Розовый цвет символизирует нежность, страсть и любовь, которая сохраняется спустя годы.

11 лет – Стальная свадьба

Стальная свадьба символизирует прочность и стойкость отношений. Этот юбилей — это доказательство того, что супруги прошли через многие трудности и остались вместе, продолжая строить свою жизнь на прочном основании.

12 лет – Никелевая свадьба

Никелевая свадьба — это символ того, что отношения стали достаточно прочными, чтобы выдержать жизненные испытания. Союз супругов на этом этапе крепнет и приобретает устойчивость.

13 лет – Кружевная свадьба

Кружевная свадьба — это символ нежности и утонченности. Число 13 часто считается мистическим, и на этом этапе супруги осознают важность тщательного ухода за отношениями и оберегания их от неприятностей.

14 лет – Агатовая свадьба

Агатовая свадьба символизирует зрелость отношений. После 14 лет совместной жизни супруги могут начать понимать друг друга еще лучше, находя новые точки соприкосновения и энергетическую гармонию в своем союзе.

15 лет – Стеклянная свадьба

Стеклянная свадьба символизирует чистоту и прозрачность отношений. Эти 15 лет — это время, когда супруги становятся открытыми друг для друга, их чувства становятся более искренними и чистыми.

16 лет – Топазовая свадьба

Топаз символизирует гармонию, мудрость и мир в отношениях. Супруги, пережившие 16 лет вместе, приобрели жизненный опыт и научились сохранять гармонию и взаимопонимание.

17 лет – Оловянная свадьба

Оловянная свадьба символизирует гибкость и способность идти на уступки. Супруги становятся более терпимыми друг к другу, и их отношения становятся более крепкими, несмотря на трудности.

18 лет – Бирюзовая свадьба

Бирюзовая свадьба символизирует зрелость отношений. После 18 лет совместной жизни супруги уже научились понимать друг друга и могут наслаждаться новым этапом жизни, когда дети уже взрослеют, и появляется больше времени для себя.

19 лет – Гранатовая свадьба

Гранатовая свадьба — это время расцвета отношений. Гранат символизирует страсть, жизненную силу и гармонию, которая царит в отношениях супругов.

20 лет – Фарфоровая свадьба

Фарфоровая свадьба — это символ элегантности и изысканности отношений, которые выдержали 20 лет совместной жизни. Этот юбилей — настоящий праздник, на котором супруги отмечают свою стойкость и достижение новой гармонии.

21 год – Опаловая свадьба

Опаловая свадьба символизирует зрелость и силу отношений. На этом этапе супруги становятся более устойчивыми и способными справляться с любыми трудностями, укрепляя свою любовь и взаимопонимание.

22 года – Бронзовая свадьба

Бронзовая свадьба символизирует прочность и стабильность отношений. Супруги, прошедшие 22 года вместе, могут гордиться тем, что сумели преодолеть все трудности и добиться взаимного уважения и любви.

23 года – Берилловая свадьба

Берилловая свадьба символизирует душевное спокойствие и благополучие. После 23 лет совместной жизни супруги обретает гармонию и равновесие в своих отношениях, наслаждаясь спокойствием и стабильностью.

24 года – Атласная свадьба

Атласная свадьба символизирует гладкость и мягкость отношений. Прожив 24 года вместе, супруги становятся мудрыми и учат друг друга жить в гармонии, как атлас, который мягок и элегантен, но при этом прочен.

25 лет – Серебряный юбилей

Серебряный юбилей — это важная дата в жизни каждой пары. 25 лет совместной жизни символизируют прочность и стойкость отношений, преодоление трудностей и множество счастливых моментов.

26 лет – Нефритовая свадьба

Нефритовая свадьба — это символ силы и крепости отношений. Нефрит является символом стойкости, и этот юбилей отмечает пара, которая прошла вместе через многие испытания и осталась сильной.

27 лет – Красная деревянная свадьба

Красная деревянная свадьба символизирует благородство, верность и страсть. После 27 лет совместной жизни супруги становятся еще более преданными друг другу, и их отношения обретают зрелость.

28 лет – Никелевая свадьба

Никелевая свадьба — это символ прочности и устойчивости отношений. Как никель, который стойко выдерживает перепады температуры, так и отношения становятся более крепкими и стойкими с каждым годом.

29 лет – Бархатная свадьба

Бархатная свадьба символизирует мягкость, гармонию и утонченность отношений. Это время, когда супруги находят комфорт в своей жизни вместе, наслаждаются спокойствием и любовью.

30 лет – Жемчужная свадьба

Жемчужная свадьба символизирует совершенство отношений. Жемчуг — это символ красоты и ценности, как и те отношения, которые супруги выстраивали на протяжении 30 лет.

31 год – Смуглая свадьба

Смуглая свадьба (или солнечная) — это символ солнечного света, радости и счастья, который сопровождает супругов в этот момент их совместной жизни. Это время, когда они наслаждаются плодами своей работы, своими детьми и внуками.

32 года – Медная свадьба

Медная свадьба символизирует способность супругов идти на компромиссы и принимать друг друга. Это год, когда супруги начинают чувствовать еще более глубокую гармонию в отношениях.

33 года – Каменная свадьба

Каменная свадьба символизирует прочность и стойкость отношений. После 33 лет совместной жизни супруги становятся как камень — твердыми и несломимыми, несмотря на все испытания.

34 года – Янтарная свадьба

Янтарная свадьба символизирует мудрость и зрелость отношений. Как янтарь, отношения становятся ценными и прочными, а супруги ощущают силу своей связи.

35 лет – Коралловая свадьба

Коралл — это символ чистоты и долговечности. Супруги, отпраздновавшие 35 лет вместе, могут гордиться своим долгим и стабильным союзом.

36 лет – Костяной фарфор

Эту свадьбу называют также костяной, и она символизирует прочность отношений. Несмотря на долгие годы совместной жизни, чувства супругов остаются теплыми и искренними.

37 лет – Муслиновая свадьба

Муслиновая свадьба символизирует терпение и труд. Муслин — это дорогая ткань, для создания которой нужно много времени и усилий, как и для построения крепких отношений.

38 лет – Ртутная свадьба

Ртутная свадьба символизирует силу и ясность чувств, которые супруги испытывают друг к другу после 38 лет совместной жизни. Это время для того, чтобы отпраздновать прочные и глубокие чувства.

39 лет – Креповая свадьба

Креповая свадьба символизирует прочные и неразрывные отношения. Как креповая ткань, отношения супругов крепко переплетены, и они уже не могут представить свою жизнь друг без друга.

40 лет – Рубиновый юбилей

Рубиновая свадьба символизирует страсть и яркость отношений, которые пережили 40 лет вместе. Это символ вечной любви и преданности, которая не угасает.

41 год – Железная свадьба

Железная свадьба — это символ непоколебимости и прочности отношений. Супруги, прошедшие через 41 год вместе, доказали свою стойкость и способность преодолевать любые трудности.

42 года – Перламутровая свадьба

Перламутровая свадьба символизирует светлость и красоту отношений, которые с годами становятся только сильнее.

43 года – Фланелевая свадьба

Фланелевая свадьба символизирует мягкость и уют, которые царят в отношениях после долгих лет совместной жизни.

44 года – Топазовая свадьба

Топаз символизирует стабильность и гармонию, и эта годовщина — пример того, как отношения становятся с каждым годом крепче и ярче.

45 лет – Сапфировая свадьба

Сапфировая свадьба — это символ духовной гармонии и глубоких чувств. Сапфир также ассоциируется с мудростью и стойкостью отношений, прошедших через многие испытания.

46 лет – Лавандовая свадьба

Лавандовая свадьба символизирует спокойствие и умиротворение, которое приходит с годами.

47 лет – Кашемировая свадьба

Кашемировая свадьба символизирует мягкость, теплоту и уют. Это идеальное время для того, чтобы насладиться тишиной и спокойствием в отношениях.

48 лет – Аметистовая свадьба

Аметист символизирует удачу и благополучие в семье. Этот юбилей является хорошим временем для того, чтобы обновить отношения и укрепить их.

49 лет – Кедровая свадьба

Кедровая свадьба символизирует прочные, чистые и надежные отношения, которые пережили 49 лет вместе.

50 лет – Золотая свадьба

Золотая свадьба — это юбилей, который отмечает важный этап в жизни пары. Полвека совместной жизни — это достижение, которое требует уважения и признания. Золото символизирует ценность отношений, которые не потеряли своей значимости.

55 лет – Изумрудная свадьба

Изумрудная свадьба — это юбилей, который символизирует удачу, богатство и вечное счастье. Изумруд — драгоценный камень, который олицетворяет глубину чувств супругов, переживших 55 лет вместе.

60 лет – Бриллиантовая свадьба

Бриллиантовая свадьба — это символ прочности и долговечности. Бриллиант, как и отношения, требует времени и усилий, чтобы стать настоящим произведением искусства.

65 лет – Железная свадьба

Железная свадьба символизирует испытания и стойкость. После 65 лет совместной жизни супруги доказали, что их отношения не подвержены разрушению.

70 лет – Благодатная свадьба

Благодатная свадьба символизирует высшую форму любви и уважения между супругами. Эта дата — величайшее достижение пары.

75 лет – Коронная свадьба

Коронная свадьба — это великое достижение, как корона для супругов, переживших вместе 75 лет.

80 лет – Дубовая свадьба

Дубовая свадьба символизирует стойкость и долговечность. Дуб — это дерево, которое может пережить века, и так же сильны и стойки отношения после 80 лет совместной жизни.

90 лет – Гранитная свадьба

Гранитная свадьба символизирует прочность и стойкость, которые нельзя разрушить. Это юбилей, который празднуется только в самых крепких семьях.

100 лет – Красная свадьба

Красная свадьба — это век любви. 100 лет — это пример невероятной стойкости, любви и верности.

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