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Культура
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Как не испортить волосы во время сна: две распространенные ошибки

Чтобы волосы оставались здоровыми и ухоженными, важно правильно ухаживать за ними не только в течение дня, но и ночью. Некоторые привычки, которые кажутся безопасными, на самом деле могут нанести серьезный вред – сделать пряди ломкими, тусклыми и ослабленными.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт «OBOZ.UA», особенно критически придерживаться правильного ухода перед сном, ведь во время сна волосы становятся наиболее уязвимыми к повреждениям. Даже качественные средства по уходу не спасут ситуацию, если регулярно допускать эти две серьезные ошибки.

Не ложитесь спать с мокрыми волосами

Засыпать с влажными прядями – это одна из самых распространенных и вредных привычек. Вода делает волосы более чувствительными, а во время сна они трется о подушку, запутываются и ломаются. Утром можно заметить секущиеся кончики, ослабленную структуру и потерю блеска. Кроме этого, мокрые волосы создают благоприятную среду для развития грибковых инфекций кожи головы, а также могут вызвать повышенную жирность корней из-за «парникового эффекта».

Что делать?
Перед сном обязательно высушивайте волосы феном. Используйте холодный или теплый режим и держите устройство на расстоянии не менее 20 см, чтобы не пересушить пряди.

Избегайте тугих причесок на ночь

Еще одна вредная привычка – завязывать волосы в слишком тугом хвосте или косе перед сном. Это может показаться удобным решением, особенно для обладательниц длинных волос, но чрезмерное натяжение повреждает стержень волоса, провоцирует ломкость и даже может вызвать выпадение.

Как минимизировать вред?
Выбирайте мягкие шелковые или атласные резинки, не травмирующие структуру волос. Лучше всего заплетать свободную косу или использовать атласную наволочку, которая уменьшает трение и помогает сохранить гладкость и блеск прядей.

Заботливый уход перед сном – это залог хорошего вида ваших волос утром.

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