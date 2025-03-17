Как не потратить лишнего: три ошибки, разрушающие бюджет во время шопинга

Экономный шопинг – это не просто покупка вещей со скидками, а умение найти качественные и нужные вещи по разумной цене. Главное – не накапливать одежду, которая так и останется лежать в шкафу. Однако многие совершают типичные ошибки, приводящие к лишним затратам.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт RolitExpert, экспертка по стилю и редакторка Who What Wear, которая часто ходит по магазинам, поделилась собственным опытом неудачных покупок. Вот три ключевых ошибки, которых следует избегать, чтобы не тратить деньги зря.

1. Купите только то, что сочетается с гардеробом

Чтобы новая вещь не осталась без дела, важно заранее подумать, с чем ее носить. Она должна соответствовать вашему стилю или быть базовой, чтобы легко комбинироваться с другими вещами. Если вы не можете сложить хотя бы три образа с этой покупкой, лучше отказаться от нее.

2. Ориентируйтесь на реальные потребности

Иметь многое – это не всегда означает иметь стиль. Качественные вещи служат годами, поэтому перед покупкой следует оценить, действительно ли она нужна. Если у вас уже есть схожий аксессуар, сумка или пальто, возможно, стоит отказаться от еще одного.

3. Не откладывайте покупки на последний момент

Часто спешка в выборе приводит к импульсивным издержкам. К примеру, срочная потребность в платье для события может заставить приобрести то, что вам совсем не подходит или не будет носиться после мероприятия. Так в гардеробе скапливаются вещи «на один раз», которые просто занимают место.

Умный подход к покупкам поможет не только сэкономить деньги, но и создать гардероб, в котором каждая вещь действительно приносит пользу и удовольствие.