Понедельник, 17 марта, 2025
3.7 C
Киев
type here...
Культура
Время чтения 1 мин.

Как не потратить лишнего: три ошибки, разрушающие бюджет во время шопинга

Экономный шопинг – это не просто покупка вещей со скидками, а умение найти качественные и нужные вещи по разумной цене. Главное – не накапливать одежду, которая так и останется лежать в шкафу. Однако многие совершают типичные ошибки, приводящие к лишним затратам.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт RolitExpert, экспертка по стилю и редакторка Who What Wear, которая часто ходит по магазинам, поделилась собственным опытом неудачных покупок. Вот три ключевых ошибки, которых следует избегать, чтобы не тратить деньги зря.

1. Купите только то, что сочетается с гардеробом

Чтобы новая вещь не осталась без дела, важно заранее подумать, с чем ее носить. Она должна соответствовать вашему стилю или быть базовой, чтобы легко комбинироваться с другими вещами. Если вы не можете сложить хотя бы три образа с этой покупкой, лучше отказаться от нее.

2. Ориентируйтесь на реальные потребности

Иметь многое – это не всегда означает иметь стиль. Качественные вещи служат годами, поэтому перед покупкой следует оценить, действительно ли она нужна. Если у вас уже есть схожий аксессуар, сумка или пальто, возможно, стоит отказаться от еще одного.

3. Не откладывайте покупки на последний момент

Часто спешка в выборе приводит к импульсивным издержкам. К примеру, срочная потребность в платье для события может заставить приобрести то, что вам совсем не подходит или не будет носиться после мероприятия. Так в гардеробе скапливаются вещи «на один раз», которые просто занимают место.

Умный подход к покупкам поможет не только сэкономить деньги, но и создать гардероб, в котором каждая вещь действительно приносит пользу и удовольствие.

Горячее за неделю

Политика

Ходьба или езда на велосипеде: что лучше?

0
Какую из тренировок вам выбрать? Вот их плюсы...
Политика

Зеленский подписал закон о сертификации психологов: что изменится и как получить разрешение на работу

0
Законопроект предусматривает обязательную сертификацию психологов и психотерапевтов. Президент...
Политика

Метро нового поколения: в Киеве строят первый двухэтажный тоннель – когда открытие?

0
Метро станет частью продления «зеленой» линии. В Киеве...
Экономика

В Google сообщили, как оплачивают «белым хакерам» поиск уязвимостей в сервисах

0
Финансовая политика Google поддерживает высокий уровень заинтересованности QA-тестеров, что...
Культура

Ретинол: мифы и правда о самом эффективном компоненте ухода за кожей

0
Ретинол давно признан золотым стандартом в косметологии. Он...
spot_img

Новое на сайте

Рубрикатор

ЭкономикаПолитикаОбществоСтатьиКультураСпорт
spot_imgspot_img
Предыдущая статья
Дроны атаковали объекты топливно-энергетического комплекса в российской Астрахани: загорелся пожар
Следующая статья
К чему снится потоп: толкование сна за разными сонниками

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, власти сообщили о последствиях атаки (ФОТО)

0
В среду утром, 12 марта, российские захватчики ударили ракетой...

Сознательное путешествие: новый тренд в сфере туризма

0
Путешествия – это не просто смена местоположения, это...

WLFI устанавливает новые правила в мире криптовалют

0
Криптовалютный мир вновь привлек внимание инвесторов и аналитиков: получивший...

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.