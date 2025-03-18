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Как правильно отвечать на вопрос «Который час?»: избегаем распространенных ошибок

Все больше украинцев переходят на родной язык, но некоторые языковые особенности могут вызвать трудности. Одной из таких тем является правильная формулировка времени.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт «Studway», так как же правильно ответить на вопрос «Который час? » и не допустить ошибку?

Основные правила

В украинском языке для обозначения времени используются разные предлоги в зависимости от минут:

– До 30 минут – употребляем предлоги «по» или «на».
– После 30 минут – используем «за» или «до».

Примеры

До половины часа
– 6:05 – пять минут по седьмой или пять минут в седьмой.
– 6: 20 – двадцать минут по семь или двадцать минут в седьмой.

После половины часа
– 6: 45 – за пятнадцать минут седьмого или пятнадцать минут до седьмого.
– 6: 55 – за пять минут седьмой или пять минут до седьмой.

Типичные ошибки

– в восемь часов – правильно: в восемь часов
– пять минут шестой – правильно: пять минут по шесть
– пол седьмого – правильно: полседьмого
– пять тридцать – правильно: полшестого
– без десяти семь – правильно: за десять седьмая

Знание этих нюансов поможет вам не только правильно выражаться, но и сделает вашу речь естественной и благозвучной.

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