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Культура
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Как правильно пожелать спокойной ночи на украинском: лучшие варианты

В повседневном общении украинцы часто допускают языковые ошибки, особенно когда речь идет о поздравлении или пожелании. Например, не все знают, что словосочетание «спокойной ночи» не имеет прямого ответчика в украинском языке. Как же правильно желать спокойной ночи на украинском и какие альтернативы можно использовать.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт «RolitExpert», самым распространенным вариантом является «спокойной ночи». Из-за быстрого произношения эта фраза иногда звучит как одно слово, но по правилам правописания она пишется отдельно, поскольку состоит из предлога и неизменного слова в смысле существительного. Также возможен вариант «покойной ночи».

Альтернативные пожелания спокойной ночи на украинском:

  • спокойной ночи;
  • спокойной ночи;
  • сладких снов;
  • спокойной ночи;
  • приятных сновидений.

Следует избегать выражения «спокойной ночи», поскольку он является калькой по русскому языку и не соответствует нормам украинской речи.

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