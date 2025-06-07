В русском языке ударение часто становится камнем преткновения — даже у образованных людей. Особенно это касается слов, которые могут звучать по-разному в зависимости от контекста. Одним из таких слов является «квартал». На первый взгляд, всё просто — слово знакомо каждому с детства. Однако, когда речь заходит о произношении, мнения расходятся. Кто-то уверенно говорит квАртал, другие — квартАл, и обе стороны убеждены в своей правоте. Между тем, правильное ударение имеет значение не только в разговорной речи, но и в профессиональной, образовательной и публичной сфере. В статье DNEWS подробно разберёт, как правильно ставить ударение в слове «квартал», от чего это зависит и как не попасть в просак, используя это слово в речи.

Ударение в слове квартал: норма без исключений

Слово «квартал» входит в активный словарный запас современного человека. Мы используем его при разговоре о времени — например, в отчётах и планах на год, — а также при описании городской застройки. Но независимо от контекста ударение в слове «квартал» всегда ставится на второй слог: квартáл.

Ударение на последний слог, как в «кварталá», является ошибочным. Такое произношение не поддерживается ни одним авторитетным словарём. Тем не менее, оно встречается в речи и даже иногда попадает в СМИ, что вводит в заблуждение многих людей.

Почему важно говорить правильно

Нормативное ударение — не просто формальность. Оно влияет на восприятие речи, отражает общий уровень грамотности и играет важную роль в профессиональной коммуникации.

Перед тем как перейти к лингвистическим обоснованиям, важно отметить: правильное произношение особенно критично в сферах, где важна точность — в журналистике, преподавании, публичных выступлениях и деловом общении. Неправильное ударение может восприниматься как речевая ошибка и вызывать недоверие у аудитории.

Что говорят словари и филологи

Согласно современным орфоэпическим нормам, вне зависимости от значения (время или пространство), слово «квартал» всегда произносится с ударением на второй слог — квартáл. Это подтверждают следующие авторитетные источники:

Орфоэпический словарь под ред. Резниченко

Словарь русского языка Ожегова

Словарь ударений Зарвы

Во всех этих изданиях без исключения указан один нормативный вариант. Примеры:

Первый квартáл года

Новый жилой квартáл

Доходы за третий квартáл

Никаких «кварталá» или «квАртал» в этих словарях нет. А если такие формы и встречаются в речи, они относятся к разряду ошибок, не соответствующих норме.

Почему возникает путаница

Причина распространённой ошибки «кварталá» — влияние разговорной речи и фонетическая аналогия с другими словами, где ударение действительно падает на последний слог. Например, «финалá», «эпизодá», «каталогá». Однако слово «квартал» не относится к этой группе.

Перед тем как рассмотреть способы запоминания, стоит понимать: ошибка «кварталá» закрадывается в речь незаметно. Её можно услышать даже в репортажах и бизнес-новостях. Но это не делает её нормативной.

Как запомнить правильное ударение

Чтобы раз и навсегда закрепить в памяти нужное произношение, можно использовать простые мнемонические приёмы. Они помогут без труда воспроизводить слово правильно в любой ситуации.

Ассоциации

Представьте себе город, поделённый на квартáлы. Люди живут, гуляют, работают — всё происходит внутри квартáла. Такой образ позволяет легко заякорить нужное ударение.

Повторение с рифмой

Слово квартáл рифмуется с финáл и журнал. Это помогает закрепить ударение на втором слоге, не поддаваясь соблазну сделать ошибку.

Контраст с ошибкой

Сравнивание правильного и неправильного произношения позволяет закрепить нужный вариант. Например, квартáл — это правильно, а кварталá — ошибочно. Нельзя использовать варианты, которых нет в словарях.

Почему другие варианты неверны

Важно понимать, что в русском языке есть только один нормативный вариант. Любые другие произношения относятся к просторечию или являются следствием фонетического искажения.

КварталА — ошибка, не признанная нормой

Ударение на последний слог появилось из-за ложной аналогии. Слово «квартал» воспринимается как что-то связанное с деловой терминологией, где часто встречаются слова с ударением на последний слог. Однако это ложное сходство. Слово «квартал» — исключение из этого ряда.

КвАртал — редкая, но также ошибочная форма

Такой вариант встречается значительно реже, но всё же может звучать в речи. Иногда его употребляют дети или те, кто только осваивает русский язык. Однако и этот вариант не имеет лексического обоснования.

Употребление в речи: примеры

Для закрепления пройденного материала рассмотрим, как слово «квартал» правильно используется в разных контекстах.

Финансовая речь

Первый квартáл 2025 года показал рост прибыли. Во втором квартáле ожидается снижение объёмов. Итоги за третий квартáл подготовлены к публикации.

Повседневная речь

Мы переехали в новый квартáл недалеко от центра. В этом квартáле много зелени и детских площадок. Старый квартáл скоро снесут для строительства метро.

Во всех примерах ударение — только на второй слог. Это единственно верная форма.

Как реагировать на ошибки в чужой речи

Если вы слышите от коллеги, преподавателя или журналиста ошибочную форму «кварталá», стоит аккуратно указать на неточность. Лучше всего это делать не в форме упрёка, а в виде уточнения или предложения свериться со словарём. Таким образом можно внести ясность и избежать неловкости.

Что делать, если ошиблись

Ошибки в речи случаются у всех. Главное — признать и исправить. Если вы случайно сказали «кварталá», не стоит теряться. Просто продолжайте фразу, а в следующий раз произнесите правильно.

Тренировка в речи

Чтобы избежать повторения ошибок, полезно тренироваться. Произнесите несколько раз подряд: квартáл, квартáл, квартáл. Также используйте это слово в предложениях вслух, чтобы закрепить произношение в повседневной речи.

Как учили раньше и почему норма не изменилась

Некоторые люди уверены, что в советских школах учили «кварталá». Это миф. Даже в советских словарях ударение стояло на втором слоге.

Современные нормы продолжают ту же традицию. Поэтому даже если вы слышите другой вариант — не поддавайтесь. Ударение квартáл — это норма, устойчивая и непротиворечивая.

Ударение и язык будущего

В русском языке нормы ударения формируются на основе многолетнего использования и фиксации в литературных источниках. Они не устанавливаются по желанию, а наблюдаются и закрепляются. Именно поэтому нормативное ударение — это отражение живого, но устойчивого языка.

Будущее русского языка зависит от нас. Правильное ударение в слове «квартал» — это шаг к общей культуре речи.

Слово «квартал» — одно из тех, где нельзя колебаться с ударением. Нормативный вариант только один — квартáл, и он не зависит от значения. Все остальные формы, включая «кварталá», являются ошибочными. Чтобы говорить грамотно, достаточно запомнить это простое правило и применять его в повседневной речи.

Грамотная речь — показатель культуры. Следите за ударениями и помогайте другим делать то же самое. Это шаг к лучшему пониманию друг друга и уважению к языку.

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