Как сделать макияж, который продержится целый день: 5 проверенных секретов

Макияж может стать мощным инструментом для подчеркивания природной красоты, придать уверенность и создать безупречный образ. Однако даже лучше всего нанесенная косметика не всегда выдерживает вызовы дня: тональная основа может собираться в морщинах, тени осыпаться, а губная помада – исчезнуть после первого же глотка напитка. На стойкость макияжа влияют разные факторы: погодные условия, уровень влажности, активный образ жизни и тип кожи.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт «OBOZ.UA», можно ли сохранить макияж свежим с утра до вечера? Ответ – да! Главное – знать правильную технику нанесения косметики. Независимо от события – это важное мероприятие, свадьба или обычный рабочий день – есть несколько эффективных уловок, которые помогут макияжу оставаться идеальным как можно дольше.

1. Готовим кожу

Правильный уход за кожей – это первый шаг к стойкому макияжу. Используйте легкий увлажняющий крем, который быстро впитывается и не оставляет жирный блеск. Это поможет создать ровное основание, благодаря которому тональный крем будет выглядеть безупречно.

2. База под макияж

Праймер для лица не только выравнивает текстуру кожи, но и увеличивает стойкость косметики. Он создает защитный слой между кожей и макияжем, что предотвращает чрезмерное выделение себума и растекание тонального средства.

3. Фиксируем тени для век

Чтобы тени оставались яркими и не скатывались в складках век, используйте базу под макияж глаз. Она обеспечивает идеальное сцепление пигмента с кожей и продлевает устойчивость макияжа на весь день.

4. Рассыпчатая пудра

Легкая рассыпчатая пудра помогает закрепить тональное средство, убирает излишний блеск и создает эффект бархатной кожи. Особое внимание следует уделить Т-зоне, где кожа чаще становится жирной.

5. Финальный штрих

Чтобы продлить стойкость макияжа, воспользуйтесь фиксирующим спреем. Достаточно нескольких распылений, чтобы закрепить результат и обеспечить стойкость макияжа даже в жару или повышенную влажность.