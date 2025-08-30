Сентябрь в православной традиции — месяц, наполненный особым смыслом. Он открывает церковный год, включает в себя великие праздники и важные дни памяти. В 2025 году верующие чтят Рождество Пресвятой Богородицы, Воздвижение Креста Господня, Усекновение главы Иоанна Предтечи. Также в сентябре отмечается церковное новолетие. Эта статья от DNEWS поможет вам сориентироваться в церковном календаре и не пропустить значимые события.

Что значит церковный календарь и зачем он нужен

Церковный календарь — это не просто список дат. Он формирует ритм духовной жизни и определяет, какие события вспоминаются в те или иные дни. Православный календарь включает двунадесятые праздники, дни памяти святых, постные периоды и даты церковного новолетия.

Церковный год начинается с сентября. Первый праздник месяца — Усекновение главы Иоанна Крестителя. Его чтят с особым постом. В середине месяца наступает новолетие, затем Рождество Богородицы, а ближе к концу — Воздвижение Креста.

Основные праздники сентября 2025 года

Среди всех событий сентября три выделяются особо. Это великие церковные праздники, которые сопровождаются торжественными богослужениями и строгим соблюдением церковных традиций.

Усекновение главы Иоанна Предтечи — 11 сентября

Этот день связан с мученической смертью пророка Иоанна Крестителя. По церковному уставу, установлен строгий пост. Верующие стараются провести его в молитве и покаянии. Считается, что в этот день нельзя резать пищу ножом, особенно круглую.

Рождество Пресвятой Богородицы — 21 сентября

Один из двунадесятых праздников. Он знаменует рождение Девы Марии, будущей матери Иисуса Христа. В церквях совершается праздничная литургия, устраиваются крестные ходы. Это радостный день для всех православных христиан.

Воздвижение Креста Господня — 27 сентября

Праздник установлен в честь обретения Животворящего Креста. Этот день также постный. В храмах выносят крест для поклонения. Верующие вспоминают страдания Христа, размышляют о значении подвига.

Церковное новолетие — 14 сентября

С этой даты начинается церковный год. Она называется началом индикта. В богослужебных текстах этого дня содержатся молитвы о благополучии нового лета Господня. Это день обновления и духовного начала.

Церковные праздники по дням

Каждый день сентября в православии посвящён воспоминанию о святом, мученике или значимом событии. Ниже представлен перечень с краткими пояснениями.

С 1 по 10 сентября

1 сентября — Симеон Столпник, память мученика Андрея Стратилата

2 сентября — мученик Мамант, Иоанн Постник, Пимен Великий

3 сентября — священномученик Антим Никомидийский, Теоктист Палестинский

4 сентября — пророк Моисей, священномученик Вавила

5 сентября — пророк Захария, отец Иоанна Предтечи

6 сентября — Чудо Архистратига Михаила в Хонех

7 сентября — мученик Созонт

8 сентября — предпразднство Рождества Богородицы

9 сентября — праведные Иоаким и Анна

10 сентября — мученицы Минодора, Митродора и Нимфодора

С 11 по 20 сентября

11 сентября — Усекновение главы Иоанна Предтечи

12 сентября — священномученик Автоном Италийский

13 сентября — священномученик Корнилий сотник

14 сентября — начало индикта, церковное новолетие

15 сентября — мученик Мамант и его родители

16 сентября — великомученица Евфимия Всехвальная

17 сентября — мученицы Вера, Надежда, Любовь и мать их София

18 сентября — Евмений, епископ Гортинский

19 сентября — мученики Трофим, Савватий, Доримедонт

20 сентября — преподобный Иосиф Волоцкий, великомученик Евстафий Плакида

С 21 по 30 сентября

21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы

22 сентября — пророк Иона, мученик Фока

23 сентября — зачатие Иоанна Предтечи

24 сентября — первомученица Текла

25 сентября — преподобная Евфросиния Александрийская

26 сентября — Иоанн Богослов

27 сентября — Воздвижение Креста Господня

28 сентября — преподобный Харитон Исповедник

29 сентября — Кирияк Отшельник

30 сентября — мученицы Вера, Надежда, Любовь и мать их София (по юлианскому календарю)

Что делать в праздничные дни

В праздничные дни верующие стараются посещать храмы. Особенно это касается великих праздников. В некоторых случаях установлен пост — следует воздерживаться от скоромной пищи и соблюдать духовную дисциплину.

Рекомендуется:

исповедоваться и причаститься накануне или в сам праздник

прочитать акафист или канон, посвящённый событию

украсить иконы живыми цветами

почитать житие святого, день памяти которого совершается

Церковные запреты и традиции сентября

В сентябре есть особые дни, когда соблюдаются строгие традиции. Например, 11 и 27 сентября — дни поста, даже если они приходятся на воскресенье.

Примеры запретов

Не проводить шумные мероприятия

Не употреблять мясные и молочные продукты в постные дни

Не заниматься тяжёлой физической работой в великие праздники

Не выносить мусор после захода солнца на Усекновение

Полезные советы на месяц

Сентябрь — переходный месяц. Церковь рекомендует сосредоточиться на духовной работе, молитве, чтении Священного Писания. Начало церковного года — время для обетов, новых намерений и духовного роста.

Рекомендуется также:

начинать утро с молитвы

изучить жития святых месяца

раз в неделю читать Псалтирь

готовиться к следующему посту (Рождественскому) заранее

Почему важно знать церковные даты

Знание церковного календаря помогает не только планировать участие в богослужениях, но и выстраивать жизнь в гармонии с духовным ритмом. Эти даты служат напоминанием о важнейших событиях и подвигах веры.

Сентябрь 2025 года насыщен важными церковными событиями. Среди них — великие праздники, новолетие, дни памяти мучеников и святых. Знание церковного календаря помогает не просто отмечать даты, а наполнять их духовным содержанием и осмысленностью. Старайтесь проводить эти дни в молитве, размышлении и благодарности. Пусть каждый праздник станет шагом к очищению и укреплению веры.

