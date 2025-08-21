Воскресенье занимает особое место в жизни каждого православного христианина. Это день Воскресения Христова — торжественный и светлый праздник, который повторяется каждую неделю. Именно по воскресеньям верующие стараются посещать храм, участвовать в Божественной литургии, а дома — читать особые воскресные молитвы.
В этой статье от DNEWS мы подробно расскажем, какие молитвы читаются по воскресеньям, как правильно молиться в этот день, какие духовные тексты рекомендованы церковью и какую силу они несут. Мы рассмотрим примеры молитв, объясним их значение и приведем полезные советы, которые помогут сделать воскресную молитву по-настоящему сердечной.
Значение воскресенья в православной традиции
Перед тем как перейти к самим текстам, важно понять, почему воскресенье считается особенным днем в церковном календаре.
Православная церковь выделяет воскресенье как малую Пасху. В этот день верующие вспоминают Воскресение Іісуса Христа і Его победу над смертью. Поэтому молитвы воскресного дня пронизаны радостью, благодарностью и славословием.
Церковь учит, что воскресенье — это не просто выходной, а духовный праздник, время обновления и общения с Богом. В этот день принято отложить мирские заботы и посвятить время молитве, богослужению и чтению духовной литературы.
Как правильно молиться по воскресеньям дома
Если вы не можете быть в храме, воскресную молитву можно провести дома. Очень важно сохранять сосредоточенность, выбрать спокойное место и постараться отложить все отвлекающие дела.
Перед началом молитвы можно зажечь свечу или лампадку, осенить себя крестным знамением и настроиться на общение с Богом. Хорошо, если вы прочтете молитвы не наспех, а вдумчиво и с открытым сердцем.
Утренние воскресные молитвы
Утро воскресенья стоит начинать с благодарности Богу за новый день и возможность вступить в новый духовный путь.
Молитва утренняя (общая)
Господи, Боже наш, восставший от мертвых и даровавший нам жизнь вечную, благослови сей день и спаси нас молитвами святых Твоих. Даруй мне силы и терпение провести с любовью, кротостью и благодарностью воскресный день. Аминь.

Молитва Господу Иисусу Христу
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, воскресший из мертвых, слава Тебе! Благодарю Тебя за свет этого дня, за милость и любовь Твою. Будь со мною ныне и всегда. Аминь.
Чтение воскресных псалмов
Особым благочестием считается чтение псалмов в воскресенье. В богослужении участвуют многие псалмы, но дома можно читать Псалтирь самостоятельно.
Псалом 91 (который в церковной традиции называют субботним, читается и в воскресенье)
Хорошо есть славити Господа, и пети имени Твоему, Вышний, возвещати заутра милость Твою и истину Твою на всякую ночь…
Псалом 117
Исповедайтесь Господеви, яко благ, яко в век милость Его…
Основные воскресные молитвы днем и вечером
Молитва может сопровождать христианина весь день. В течение дня хорошо повторять Иисусову молитву.
Иисусова молитва
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного (грешную).
Эта молитва короткая, но крайне сильная. Она помогает сохранять духовное внимание и покаянное состояние души.
Вечерняя молитва воскресного дня

Господи, благодарю Тебя за этот святой день. Прости мне грехи, волею и неволею совершенные. Благослови предстоящую неделю, укрепи душу мою, даруй мир и покой. Аминь.
Молитва Пресвятой Богородице
Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою. Благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших.
Какие акафисты читать по воскресеньям
Акафист — особый вид богослужебного текста, воспевающий Господа, Пресвятую Богородицу или святых. В воскресенье особенно благочестиво читать:
- Акафист Воскресению Христову
- Акафист Господу Иисусу Христу
- Акафист Пресвятой Богородице «Радуйся, Невесто Неневестная»
Чтение акафиста помогает погрузиться в дух воскресного дня, почувствовать духовную радость.

Молитвы в храме и на литургии
Если вы посещаете Божественную литургию в храме, особенно важно стоять с благоговением, внимательно слушать тексты, петь, причащаться. Воскресенье — это лучшее время для участия в Евхаристии.
Перед причастием рекомендуется:
- прочитать молитвы к Святому Причащению,
- исповедоваться,
- провести подготовку через пост и покаяние.

Молитвы за близких по воскресеньям
Особое внимание по воскресеньям можно уделить молитве за родных и усопших. Это помогает сохранить внутреннюю связь с близкими, выразить любовь и заботу о них через духовное слово.
Молитва за семью
Господи, благослови моих близких, сохрани их здоровье и крепкую веру. Защити их от всякого зла. Аминь.
Молитва за усопших

Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих (имена), даруй им Царство Небесное, прости согрешения вольные и невольные, и сотвори им вечную память. Аминь.
Советы для регулярной воскресной молитвы
Постарайтесь сделать воскресенье постоянным днем духовного очищения. Даже краткая молитва, но от всего сердца, имеет большую силу. Лучше молиться регулярно и искренно, чем редко и формально.
- Ведите молитвенный дневник: записывайте мысли, благодарности, молитвы.
- Читайте Священное Писание — особенно Евангелие.
- Делитесь опытом с близкими.
Молитвы в храме и на литургии
Если вы чувствуете, что хотите усилить свое молитвенное правило, можно добавить еще несколько прекрасных текстов, которые благословлены церковной традицией и подходят для воскресного дня.
Молитва Святому Духу
Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и Жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти нас от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.
Молитва благодарственная
Благодарю Тебя, Господи, за все милости, явленные мне. За свет воскресного дня, за Твою любовь и милосердие. Даруй мне быть достойным учеником Твоим. Аминь.
Воскресенье — это время, когда душа потребляет особую духовную пищу. Молитва в этот день помогает человеку почувствовать присутствие Бога, укрепляет в вере и дает силы на предстоящую неделю. Не обязательно знать все молитвы наизусть — главное, молиться от сердца, с верой и смирением.
Молитвенное правило воскресного дня — это не формальность, а путь к Богу, возможность провести хотя бы один день в духовной тишине и радости.