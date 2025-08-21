Четверг, 21 августа, 2025
Молитвы на воскресенье: какие молитвы читать в воскресный день, примеры текстов, советы и духовные практики для православных христиан.
Молитвы на воскресенье: какие молитвы читать в воскресный день, примеры текстов, советы и духовные практики для православных христиан.
Время чтения 1 мин.

Какие молитвы нужно читать по воскресеньям

Воскресенье занимает особое место в жизни каждого православного христианина. Это день Воскресения Христова — торжественный и светлый праздник, который повторяется каждую неделю. Именно по воскресеньям верующие стараются посещать храм, участвовать в Божественной литургии, а дома — читать особые воскресные молитвы.

В этой статье от DNEWS мы подробно расскажем, какие молитвы читаются по воскресеньям, как правильно молиться в этот день, какие духовные тексты рекомендованы церковью и какую силу они несут. Мы рассмотрим примеры молитв, объясним их значение и приведем полезные советы, которые помогут сделать воскресную молитву по-настоящему сердечной.

Значение воскресенья в православной традиции

Перед тем как перейти к самим текстам, важно понять, почему воскресенье считается особенным днем в церковном календаре.

Православная церковь выделяет воскресенье как малую Пасху. В этот день верующие вспоминают Воскресение Іісуса Христа і Его победу над смертью. Поэтому молитвы воскресного дня пронизаны радостью, благодарностью и славословием.

Церковь учит, что воскресенье — это не просто выходной, а духовный праздник, время обновления и общения с Богом и посвятить время молитве, богослужению и чтению духовной литературы.

Как правильно молиться по воскресеньям дома

Если вы не можете быть в храме, воскресную молитву можно провести дома. Очень важно сохранять сосредоточенность, выбрать спокойное место и постараться отложить все отвлекающие дела.

Перед началом молитвы можно зажечь свечу или лампадку, осенить себя крестным знамением и настроиться на общение с Богом. Хорошо, если вы прочтете молитвы не наспех, а вдумчиво и с открытым сердцем.

Утренние воскресные молитвы

Утро воскресенья стоит начинать с благодарности Богу за новый день и возможность вступить в новый духовный путь.

Молитва утренняя (общая)

Господи, Боже наш, восставший от мертвых и даровавший нам жизнь вечную, благослови сей день и спаси нас молитвами святых Твоих. Даруй мне силы и терпение провести с любовью, кротостью и благодарностью воскресный день. Аминь.

Молитва Господу Иисусу Христу

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, воскресший из мертвых, слава Тебе! Благодарю Тебя за свет этого дня, за милость и любовь Твою. Будь со мною ныне и всегда. Аминь.

Чтение воскресных псалмов

Особым благочестием считается чтение псалмов в воскресенье. В богослужении участвуют разные кафизмы Псалтири, но дома можно читать Псалтирь самостоятельно.

Молитва утренняя (общая)

м субботний, читается и в воскресенье)

Хорошо есть славити Господа, и пети имени Твоему, Вышний, возвещати заутра милость Твою и истину Твою на всякую ночь…

Псалом 117

Исповедайтесь Господеви, яко благ, яко в век милость Его…

Основные воскресные молитвы днем и вечером

Молитва может сопровождать христианина весь день. В течение дня хорошо повторять Иисусову молитву.

Иисусова молитва

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного (грешную).

Эта молитва короткая, но крайне сильная. Она помогает сохранять духовное внимание и покаянное состояние души.

Вечерняя молитва воскресного дня

Вечерняя молитва воскресного дня

Господи, благодарю Тебя за этот святой день. Прости мне грехи, волею и неволею совершенные. Благослови предстоящую неделю, укрепи душу мою, даруй мир и покой. Аминь.

Молитва Пресвятой Богородице

Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою. Благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших.

Какие акафисты читать по воскресеньям

Акафист — особый вид богослужебного текста, воспевающий Господа, Пресвятую Богородицу или святых. В воскресенье особенно благочестиво читать:

  • Акафист Воскресению Христову
  • Акафист Господу Иисусу Христу
  • Акафист Пресвятой Богородице «Радуйся, Невесто Неневестная»

Чтение акафиста помогает погрузиться в дух воскресного дня, почувствовать духовную радость.

Молитвы в храме и на литургии

Если вы посещаете Божественную литургию в храме, особенно важно внимательно слушать тексты, петь, причащаться. Воскресенье — это лучшее время для участия в Евхаристии.

Перед причастием рекомендуется:

  • прочитать молитвы к Святому Причащению,
  • исповедоваться,
  • провести подготовку через пост и покаяние.

Молитвы за близких по воскресеньям

    Особое внимание по воскресеньям можно уделить молитве за родных и усопших. Это помогает сохранить внутреннюю связь с близкими, выразить любовь и заботу о них через духовное слово.

    Молитва за семью

    Молитва за семью

Господи, благослови моих близких, сохрани их в здравии, даруй им мир и крепкую веру. Защити их от всякого зла. Аминь.

    Молитва за усопших

    Молитва за усопших

Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих (имена), даруй им Царство Небесное, прости согрешения вольные и невольные, и сотвори им вечную память. Аминь.

    Советы для регулярной воскресной молитвы

    Постарайтесь сделать воскресенье постоянным днем духовного очищения. Даже краткая молитва, но от всего сердца, имеет большую силу. Лучше молиться регулярно и искренно, чем редко и формально.

    • Ведите молитвенный дневник: записывайте мысли, благодарности, молитвы.
    • Читайте Священное Писание — особенно Евангелие.
    • Делитесь опытом с близкими.

    Молитвы в храме и на литургии

    Если вы чувствуете, что хотите усилить свое молитвенное правило, можно добавить еще несколько прекрасных текстов, которые благословлены церковной традицией и подходят для воскресного дня.

    Молитва Святому Духу

    Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и Жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти нас от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

    Молитва благодарственная

    Благодарю Тебя, Господи, за все милости, явленные мне. За свет воскресного дня, за Твою любовь и милосердие. Даруй мне быть достойным учеником Твоим. Аминь.

    Воскресенье — это время, когда душа потребляет особую духовную пищу. Молитва в этот день помогает человеку почувствовать присутствие Бога, укрепляет в вере и дает силы на предстоящую неделю. Не обязательно знать все молитвы наизусть — главное, молиться от сердца, с верой и смирением.

    Молитвенное правило воскресного дня — это не формальность, а путь к Богу, возможность провести хотя бы один день в духовной радости и благодарности.

Ранее мы писали о том, в какой день недели читают Акафист Николаю Чудотворцу и как это правильно делать.

    >Молитва за усопших>Советы для регулярной воскресной молитвы>Молитва Святому Духу>Молитва благодарственная

