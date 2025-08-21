Воскресенье занимает особое место в жизни каждого православного христианина. Это день Воскресения Христова — торжественный и светлый праздник, который повторяется каждую неделю. Именно по воскресеньям верующие стараются посещать храм, участвовать в Божественной литургии, а дома — читать особые воскресные молитвы.

В этой статье от DNEWS мы подробно расскажем, какие молитвы читаются по воскресеньям, как правильно молиться в этот день, какие духовные тексты рекомендованы церковью и какую силу они несут. Мы рассмотрим примеры молитв, объясним их значение и приведем полезные советы, которые помогут сделать воскресную молитву по-настоящему сердечной.

Значение воскресенья в православной традиции

Перед тем как перейти к самим текстам, важно понять, почему воскресенье считается особенным днем в церковном календаре.

Православная церковь выделяет воскресенье как малую Пасху. В этот день верующие вспоминают Воскресение Іісуса Христа і Его победу над смертью. Поэтому молитвы воскресного дня пронизаны радостью, благодарностью и славословием.

Церковь учит, что воскресенье — это не просто выходной, а духовный праздник, время обновления и общения с Бог>Значение воскресенья в православной традиции и посвятить время молитве, богослужению и чтению духовной литературы.

Как правильно молиться по воскресеньям дома

Если вы не можете быть в храме, воскресную молитву можно провести дома. Очень важно сохранять сосредоточенность, выбрать спокойное место и постараться отложить все отвлекающие дела.

Перед началом молитвы можно зажечь свечу или лампадку, осенить себя крестным знамением и настроиться на общение с Богом. Хорошо, если вы прочтете молитвы не наспех, а вдумчиво и с открытым сердцем.

Утренние воскресные молитвы

Утро воскресенья стоит начинать с благодарности Богу за новый день и возможность вступить в новый духовный путь.

Молитва утренняя (общая)