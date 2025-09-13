Суббота, 13 сентября, 2025
14 сентября поздравляют нефтяников, вспоминают святых, соблюдают приметы и отмечают День трезвости и живого творчества.
Культура
Время чтения 1 мин.

Какие праздники отмечают 14 сентября: полный перечень событий, традиций и запретов

14 сентября — это дата, насыщенная событиями, в которой переплетаются профессиональные достижения, религиозные традиции, культурные инициативы и народные приметы. Этот день имеет особое значение для работников топливно-энергетического комплекса, приверженцев трезвого образа жизни, творческих людей и тех, кто ценит историческую память. В этой статье от DNEWS вы узнаете, какие праздники отмечаются 14 сентября, кто принимает поздравления, какие традиции и запреты связаны с этой датой, а также как она отражена в церковных календарях и истории.

Профессиональные праздники: кого поздравляют

Среди множества торжеств 14 сентября особенно выделяются профессиональные даты. В этот день поздравления звучат в адрес специалистов важнейших сфер деятельности.

День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности

Этот праздник традиционно отмечается во второе воскресенье сентября, и в 2025 году он выпадает на 14 число. Он посвящён людям, чья работа обеспечивает энергобезопасность страны: от добычи до переработки и поставок углеводородов.

История возникновения

Праздник был учреждён в советский период как знак признания труда специалистов нефтегазовой отрасли. Несмотря на политические и экономические изменения, он сохранил свою актуальность и поныне. В новых условиях значение этой профессии только возрастает.

Традиции и мероприятия

На предприятиях организуются торжественные собрания, вручение наград и почётных грамот. Часто проводятся тематические конференции, встречи ветеранов отрасли, экскурсии на месторождения и перерабатывающие заводы. В СМИ появляются публикации о достижениях в энергетике и нефтехимии.

День инженерных войск (в некоторых странах)

В ряде государств 14 сентября также связан с празднованием Дня инженерных или танковых войск. Это повод выразить благодарность военным специалистам, обеспечивающим безопасность, мобильность и защиту армии.

Общественные и социальные даты

Помимо профессиональных праздников, 14 сентября отмечаются и важные социальные инициативы.

День трезвости

Это международная дата, цель которой — напомнить о вреде алкоголизма и призвать к здоровому, осознанному образу жизни.

Смысл и цели праздника

Праздник направлен на пропаганду трезвости не только как отказа от алкоголя, но и как жизненной философии, включающей ясность мышления, эмоциональную устойчивость и социальную ответственность.

Как отмечают

В разных городах проходят лекции, встречи с врачами-наркологами, благотворительные забеги и акции. Люди делятся личными историями избавления от зависимости. День трезвости становится отправной точкой для начала новой жизни.

Необычные праздники и творческие инициативы

Некоторые даты в календаре неформальны, но при этом не менее важны. Они направлены на развитие личности, креативности и заботу о мире.

День живого творчества

Этот праздник призван пробудить в каждом человеке внутреннего художника. Он вдохновляет на самовыражение, создание чего-то нового, нестандартного.

Идеи праздника

День живого творчества — это повод вспомнить, что творчество доступно каждому. Оно проявляется не только в живописи или музыке, но и в умении видеть красоту в повседневных мелочах.

Формы празднования

Проводятся выставки, открытые мастерские, публичные выступления, творческие марафоны в интернете. Люди делятся своими работами в социальных сетях, публикуют стихи, фотографии, рассказы.

Другие необычные праздники

14 сентября также отмечают:

  • День объятий с собакой
  • День поедания большого сэндвича
  • День карамельки
  • День раскрашивания
  • День поддержки латиноамериканского бизнеса
  • День пончика с кремом

Эти праздники делают день ярче и дарят поводы для радости.

Церковные и религиозные праздники

14 сентября — важная дата в церковных календарях. В этот день вспоминаются святые, иконы и духовные события, оказывающие влияние на верующих.

Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня

Это один из главных православных праздников, установленный в память о нахождении Креста, на котором был распят Иисус Христос. Верующие посещают богослужения, соблюдают пост, участвуют в крестных ходах.

День памяти Симеона Столпника

Святой Симеон известен своим аскетизмом: он провёл многие годы, живя на столпе, предаваясь молитве. В этот день вспоминается его подвиг, символизирующий силу духа и веру.

Почитание икон

Сегодня почитаются:

  • Икона Божией Матери «Всеблаженная»
  • Черниговская-Гефсиманская икона
  • Серпневая икона Богородицы

Во многих храмах проходят службы и молебны.

Народные приметы и запреты

14 сентября в народном календаре связано с Семёном Летопроводцем. Этот день считается началом осеннего периода, и с ним связано множество примет.

Приметы на погоду

  • Сухо и солнечно — осень будет без дождей
  • Южный ветер — зима будет тёплой
  • Много паутины — к холодной осени
  • Утро пасмурное — к дождям

Запреты и рекомендации

  • Не рекомендуется менять место жительства
  • Нельзя подметать и мыть пол — можно «вымыть» счастье
  • Не следует отправляться в дальнюю дорогу
  • Запрещается ругаться, отказывать в помощи
  • Нельзя оставлять включённый свет на ночь

Соблюдение этих запретов считалось способом сохранить гармонию в доме.

Именинники и ангелы дня

Церковный календарь указывает, что 14 сентября именины празднуют:

Мужские имена:

  • Семён

Женские имена:

  • Наталья
  • Марфа
  • Марта
  • Татьяна

Если у вас родился ребёнок в этот день, можно выбрать одно из этих имён — считается, что оно принесёт удачу и покровительство святого.

Исторические события 14 сентября

Эта дата запомнилась важными вехами в истории, как на региональном, так и на международном уровне.

События разных лет

  • 1052 — в Новгороде освящён Софийский собор
  • 1812 — армия Наполеона вошла в Москву
  • 1871 — открыт первый левобережный банк — Харьковский земельный
  • 1929 — «Динамо» Киев провело свой первый международный матч
  • 1939 — Игорь Сикорский впервые поднял в воздух свой вертолёт
  • 1957 — ООН осудила ввод войск СССР в Венгрию
  • 2003 — Эстония вступила в Евросоюз

Эти события оказывают влияние на формирование культурной и политической идентичности.

Кого поздравляют с днём рождения

14 сентября родились многие известные личности:

  • Александр фон Гумбольдт — немецкий учёный
  • Чарльз Дейна Гибсон — американский иллюстратор
  • Вера Кутинская — украинская аниматор
  • Николай Гнатюк — эстрадный певец
  • Эми Уайнхаус — британская певица

Их достижения оставили след в науке, искусстве и культуре.

Международные и национальные праздники

В разных странах 14 сентября посвящён целому ряду событий:

  • День танковых войск — Украина
  • День семьи — Казахстан
  • День отца — Латвия
  • День детей — Непал
  • День инженера — Румыния
  • День фьорда — Дания
  • День Хинди — Индия
  • День Чарро — Мексика
  • День Родины — Германия
  • Образовательное воскресенье — Великобритания
  • День устойчивого дома — Австралия
  • День бабушек и дедушек — США, Канада, Эстония, Филиппины

Это подчёркивает глобальный масштаб значимости 14 сентября.

14 сентября — это день, в котором каждый может найти что-то близкое: духовность, признание профессионалов, семейные ценности, историческую память или вдохновение для творчества. В этой статье мы собрали все важные события, связанные с этой датой, чтобы вы могли провести день осознанно, с уважением к традициям и вниманием к настоящему.

