14 сентября — это дата, насыщенная событиями, в которой переплетаются профессиональные достижения, религиозные традиции, культурные инициативы и народные приметы. Этот день имеет особое значение для работников топливно-энергетического комплекса, приверженцев трезвого образа жизни, творческих людей и тех, кто ценит историческую память. В этой статье от DNEWS вы узнаете, какие праздники отмечаются 14 сентября, кто принимает поздравления, какие традиции и запреты связаны с этой датой, а также как она отражена в церковных календарях и истории.
Профессиональные праздники: кого поздравляют
Среди множества торжеств 14 сентября особенно выделяются профессиональные даты. В этот день поздравления звучат в адрес специалистов важнейших сфер деятельности.
День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности
Этот праздник традиционно отмечается во второе воскресенье сентября, и в 2025 году он выпадает на 14 число. Он посвящён людям, чья работа обеспечивает энергобезопасность страны: от добычи до переработки и поставок углеводородов.
История возникновения
Праздник был учреждён в советский период как знак признания труда специалистов нефтегазовой отрасли. Несмотря на политические и экономические изменения, он сохранил свою актуальность и поныне. В новых условиях значение этой профессии только возрастает.
Традиции и мероприятия
На предприятиях организуются торжественные собрания, вручение наград и почётных грамот. Часто проводятся тематические конференции, встречи ветеранов отрасли, экскурсии на месторождения и перерабатывающие заводы. В СМИ появляются публикации о достижениях в энергетике и нефтехимии.
День инженерных войск (в некоторых странах)
В ряде государств 14 сентября также связан с празднованием Дня инженерных или танковых войск. Это повод выразить благодарность военным специалистам, обеспечивающим безопасность, мобильность и защиту армии.
Общественные и социальные даты
Помимо профессиональных праздников, 14 сентября отмечаются и важные социальные инициативы.
День трезвости
Это международная дата, цель которой — напомнить о вреде алкоголизма и призвать к здоровому, осознанному образу жизни.
Смысл и цели праздника
Праздник направлен на пропаганду трезвости не только как отказа от алкоголя, но и как жизненной философии, включающей ясность мышления, эмоциональную устойчивость и социальную ответственность.
Как отмечают
В разных городах проходят лекции, встречи с врачами-наркологами, благотворительные забеги и акции. Люди делятся личными историями избавления от зависимости. День трезвости становится отправной точкой для начала новой жизни.
Необычные праздники и творческие инициативы
Некоторые даты в календаре неформальны, но при этом не менее важны. Они направлены на развитие личности, креативности и заботу о мире.
День живого творчества
Этот праздник призван пробудить в каждом человеке внутреннего художника. Он вдохновляет на самовыражение, создание чего-то нового, нестандартного.
Идеи праздника
День живого творчества — это повод вспомнить, что творчество доступно каждому. Оно проявляется не только в живописи или музыке, но и в умении видеть красоту в повседневных мелочах.
Формы празднования
Проводятся выставки, открытые мастерские, публичные выступления, творческие марафоны в интернете. Люди делятся своими работами в социальных сетях, публикуют стихи, фотографии, рассказы.
Другие необычные праздники
14 сентября также отмечают:
- День объятий с собакой
- День поедания большого сэндвича
- День карамельки
- День раскрашивания
- День поддержки латиноамериканского бизнеса
- День пончика с кремом
Эти праздники делают день ярче и дарят поводы для радости.
Церковные и религиозные праздники
14 сентября — важная дата в церковных календарях. В этот день вспоминаются святые, иконы и духовные события, оказывающие влияние на верующих.
Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня
Это один из главных православных праздников, установленный в память о нахождении Креста, на котором был распят Иисус Христос. Верующие посещают богослужения, соблюдают пост, участвуют в крестных ходах.
День памяти Симеона Столпника
Святой Симеон известен своим аскетизмом: он провёл многие годы, живя на столпе, предаваясь молитве. В этот день вспоминается его подвиг, символизирующий силу духа и веру.
Почитание икон
Сегодня почитаются:
- Икона Божией Матери «Всеблаженная»
- Черниговская-Гефсиманская икона
- Серпневая икона Богородицы
Во многих храмах проходят службы и молебны.
Народные приметы и запреты
14 сентября в народном календаре связано с Семёном Летопроводцем. Этот день считается началом осеннего периода, и с ним связано множество примет.
Приметы на погоду
- Сухо и солнечно — осень будет без дождей
- Южный ветер — зима будет тёплой
- Много паутины — к холодной осени
- Утро пасмурное — к дождям
Запреты и рекомендации
- Не рекомендуется менять место жительства
- Нельзя подметать и мыть пол — можно «вымыть» счастье
- Не следует отправляться в дальнюю дорогу
- Запрещается ругаться, отказывать в помощи
- Нельзя оставлять включённый свет на ночь
Соблюдение этих запретов считалось способом сохранить гармонию в доме.
Именинники и ангелы дня
Церковный календарь указывает, что 14 сентября именины празднуют:
Мужские имена:
- Семён
Женские имена:
- Наталья
- Марфа
- Марта
- Татьяна
Если у вас родился ребёнок в этот день, можно выбрать одно из этих имён — считается, что оно принесёт удачу и покровительство святого.
Исторические события 14 сентября
Эта дата запомнилась важными вехами в истории, как на региональном, так и на международном уровне.
События разных лет
- 1052 — в Новгороде освящён Софийский собор
- 1812 — армия Наполеона вошла в Москву
- 1871 — открыт первый левобережный банк — Харьковский земельный
- 1929 — «Динамо» Киев провело свой первый международный матч
- 1939 — Игорь Сикорский впервые поднял в воздух свой вертолёт
- 1957 — ООН осудила ввод войск СССР в Венгрию
- 2003 — Эстония вступила в Евросоюз
Эти события оказывают влияние на формирование культурной и политической идентичности.
Кого поздравляют с днём рождения
14 сентября родились многие известные личности:
- Александр фон Гумбольдт — немецкий учёный
- Чарльз Дейна Гибсон — американский иллюстратор
- Вера Кутинская — украинская аниматор
- Николай Гнатюк — эстрадный певец
- Эми Уайнхаус — британская певица
Их достижения оставили след в науке, искусстве и культуре.
Международные и национальные праздники
В разных странах 14 сентября посвящён целому ряду событий:
- День танковых войск — Украина
- День семьи — Казахстан
- День отца — Латвия
- День детей — Непал
- День инженера — Румыния
- День фьорда — Дания
- День Хинди — Индия
- День Чарро — Мексика
- День Родины — Германия
- Образовательное воскресенье — Великобритания
- День устойчивого дома — Австралия
- День бабушек и дедушек — США, Канада, Эстония, Филиппины
Это подчёркивает глобальный масштаб значимости 14 сентября.
14 сентября — это день, в котором каждый может найти что-то близкое: духовность, признание профессионалов, семейные ценности, историческую память или вдохновение для творчества. В этой статье мы собрали все важные события, связанные с этой датой, чтобы вы могли провести день осознанно, с уважением к традициям и вниманием к настоящему.
Ранее мы писали о том, какие праздники и выходные дни будут в сентябре 2025 в Украине: полный календарь.