Какой цвет маникюра будет в тренде весной 2025 года.

Весна 2025 года приносит свежее дыхание в мир маникюра, представляя новый цветовой тренд – оттенок барвинка. Этот волшебный микс голубого и сиреневого станет идеальным выбором для тех, кто стремится обновить свой стиль и шагать в ногу с модой.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт OBOZ.UA, барвеночный маникюр поражает своей универсальностью, предлагая множество вариаций на любой вкус.

Вариации барвеночного маникюра:

– Нежный пастельный барвинок:

Светло-сиреневый оттенок с едва заметным серым подтоном создает эффект утонченности и естественности, идеально подходящий для повседневного образа.

– Сияющий барвенковый маникюр:

Лак с добавлением мелких блесток или перламутровых частиц добавляет маникюру роскошного сияния, что отлично подойдет для праздничных событий.

– Насыщенный темный барвинок:

Глубокий фиолетово-голубой оттенок придает ногтям загадочность и глубину, особенно в сочетании с матовым покрытием.

– Изысканный барвинковый френч:

Замена традиционного белого френча на светло-барвинковый лак или градиентный переход от базового цвета к насыщенному сиреневому образует нежный и элегантный образ.

– Футуристический хромированный барвинок:

Зеркальное покрытие в оттенке барвинка придает ногтям металлический блеск, создавая яркий и современный акцент.

Итак, оттенок барвинка – это отличный выбор, чтобы добавить к вашему образу нежности, или наоборот добавить ярких красок.