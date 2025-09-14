15 сентября наполнен глубоким смыслом — он посвящён демократии, экологии, творчеству и уважению к разным культурам. Также этот день связан с важными историческими вехами, интересными традициями и народными приметами. В этой статье от DNEWS расскажем о праздниках 15 сентября, религиозных и национальных датах, исторических событиях и известных именах.
Основные праздники 15 сентября
Перед тем как перейти к историческим событиям, важно отметить, какие праздники отмечают в разных странах мира в этот день. Некоторые даты стали международными, другие — сохранили локальный, но значимый статус.
Международный день демократии
Этот праздник учреждён ООН для напоминания о важности демократии, как основы мирного и устойчивого общества. Он подчёркивает роль участия граждан в принятии решений, прозрачности власти и защиты прав человека.
День рождения организации «Гринпис»
15 сентября 1971 года активисты в Канаде выступили против ядерных испытаний, положив начало международной экологической организации «Гринпис». Сегодня это один из самых влиятельных движений за защиту окружающей среды, которое работает более чем в 55 странах.
Международный день точки
Праздник вдохновлён детской книгой Питера Рейнольдса «Точка». Его смысл — в поддержке креативности, свободы самовыражения и таланта каждого человека. В школах по всему миру в этот день проводят уроки, где ученики создают оригинальные проекты и учатся верить в себя.
День людей, которые худеют
Необычный, но важный день, посвящённый поддержке всех, кто стремится изменить своё тело и образ жизни. Он символизирует солидарность, мотивацию и уважение к усилиям людей на пути к здоровью.
Национальные праздники 15 сентября
В этот день независимость отмечают сразу несколько государств Центральной Америки. Для их истории 15 сентября стало точкой отсчёта современного суверенитета.
День независимости Гондураса, Гватемалы, Коста-Рики, Сальвадора и Никарагуа
В 1821 году страны Центральной Америки подписали декларацию о независимости от Испании. Это событие ежегодно отмечается как главный национальный праздник в этих государствах. Парады, концерты, праздничные шествия и фейерверки создают особую атмосферу свободы и единства.
День инженера в Индии
В Индии 15 сентября — это профессиональный праздник инженеров. Он приурочен ко дню рождения выдающегося инженера и ученого Мокшагундамa Вишвесварайи, сыгравшего ключевую роль в развитии инфраструктуры страны.
Другие национальные праздники
- День знаний — Азербайджан
- День пожилых людей (Keiro-no Hi) — Япония
- День воссоединения Приморья с Отечеством — Словения
- День битвы за Британию — Великобритания
- Национальный день «Спасибо» — США
- День онлайн-обучения — США
Праздники в США часто носят оригинальный характер. Среди них — День двойного чизбургера, День фетровой шляпы, День лингвини и другие кулинарные или тематические события, подчёркивающие культурное разнообразие страны.
Церковные и религиозные праздники
Этот день важен и для православной, и для католической традиции. Верующие отмечают память святых и обращаются к духовным практикам.
Память святителя Иоанна Постника
Православная церковь чтит архиепископа Константинопольского Иоанна Постника, известного своим подвижничеством, воздержанием и богословскими трудами.
День преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских
Эти святые считаются основателями монашества на Руси. Они сыграли ключевую роль в формировании духовной жизни Киевской Руси.
Католические даты
- Свято Скорботної Девы Марии — Словакия
- Свято Благочестивої Богоматері — Испания
Католическая церковь вспоминает страдания Богоматери и подчёркивает сострадание как путь к духовному очищению.
Исторические события 15 сентября
Теперь рассмотрим, какие знаковые события произошли 15 сентября в истории человечества. Эти даты демонстрируют широкий спектр научных, военных и культурных достижений.
Значимые даты:
- 533 год — византийские войска под командованием Велисария вошли в Карфаген.
- 1697 год — курфюрст Фридрих Август I стал королём Польши под именем Август II.
- 1780 год — Джон Якоб Хеммер основал первую международную сеть метеонаблюдений.
- 1821 год — Гватемала, Гондурас, Коста-Рика, Никарагуа и Сальвадор заявили о независимости от Испании.
- 1830 год — открыта Ливерпульско-Манчестерская железная дорога.
- 1893 год — начала выходить первая украиноязычная газета в США — «Свобода».
- 1916 год — британцы впервые применили танки в битве на Сомме.
- 1950 год — силы ООН высадились в Инчхоне во время Корейской войны.
- 1994 год — Верховная Рада Украины отменила решение Севастопольского горсовета о российском статусе.
- 1997 год — зарегистрирован домен google.com.
- 2000 год — открытие Олимпийских игр в Сиднее.
- 2008 год — банкротство Lehman Brothers стало началом мирового финансового кризиса.
Знаменитые личности, родившиеся 15 сентября
Этот день подарил миру множество выдающихся людей из разных сфер жизни.
Известные именинники:
- 1613 — Франсуа де Ларошфуко, французский писатель-моралист
- 1804 — Михаил Максимович, украинский учёный и первый ректор Киевского университета
- 1888 — Пилип Коновал, украинский герой, кавалер ордена Хрест Вікторії
- 1890 — Агата Кристи, британская писательница
- 1892 — Михайло Гайворонский, украинский композитор
- 1946 — Оливер Стоун, американский режиссёр
- 1984 — принц Гарри, представитель британской королевской семьи
Приметы и народные поверья на 15 сентября
Народная мудрость издревле помогала предсказывать погоду и понимать смысл происходящего в природе.
Что наблюдали:
- Обилие росы и отсутствие ветра — к тёплой осени.
- Низкие облака по утру — к скорому дождю.
- Красный закат в День Мамонта Вівчарника — к заморозкам.
Чего нельзя делать 15 сентября:
- Носить яркую одежду — считалось, что это привлекает беду.
- Начинать новые дела — могут не принести плодов.
- Отказывать в помощи — день благотворительности.
- Лаять или обижать животных — может вернуться в виде потерь.
- Проявлять лень и недовольство — день требовал активности и чистоты помыслов.
Именинники 15 сентября
По православному календарю в этот день отмечают именины:
Мужские имена: Анатолий, Антон, Богдан, Василий, Виктор, Владимир, Герман, Демид, Иван, Леонид, Николай, Михаил, Павел, Пётр, Филипп, Степан, Фёдор, Феодосий, Юлиан, Ефим.
Женские имена: Ксения, Серафима
Если вы выбираете имя ребёнку, рождённому в этот день, можно обратить внимание на эти имена — они имеют духовную поддержку.
15 сентября — многогранный день, наполненный глобальными событиями, культурными и духовными традициями. Он напоминает о важности свободы, творчества, заботы об окружающем мире и уважения к истории.
Ранее мы писали о том, какие праздники и выходные дни будут в сентябре 2025 в Украине: полный календарь.