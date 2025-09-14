15 сентября наполнен глубоким смыслом — он посвящён демократии, экологии, творчеству и уважению к разным культурам. Также этот день связан с важными историческими вехами, интересными традициями и народными приметами. В этой статье от DNEWS расскажем о праздниках 15 сентября, религиозных и национальных датах, исторических событиях и известных именах.

Основные праздники 15 сентября

Перед тем как перейти к историческим событиям, важно отметить, какие праздники отмечают в разных странах мира в этот день. Некоторые даты стали международными, другие — сохранили локальный, но значимый статус.

Международный день демократии

Этот праздник учреждён ООН для напоминания о важности демократии, как основы мирного и устойчивого общества. Он подчёркивает роль участия граждан в принятии решений, прозрачности власти и защиты прав человека.

День рождения организации «Гринпис»

15 сентября 1971 года активисты в Канаде выступили против ядерных испытаний, положив начало международной экологической организации «Гринпис». Сегодня это один из самых влиятельных движений за защиту окружающей среды, которое работает более чем в 55 странах.

Международный день точки

Праздник вдохновлён детской книгой Питера Рейнольдса «Точка». Его смысл — в поддержке креативности, свободы самовыражения и таланта каждого человека. В школах по всему миру в этот день проводят уроки, где ученики создают оригинальные проекты и учатся верить в себя.

День людей, которые худеют

Необычный, но важный день, посвящённый поддержке всех, кто стремится изменить своё тело и образ жизни. Он символизирует солидарность, мотивацию и уважение к усилиям людей на пути к здоровью.

Национальные праздники 15 сентября

В этот день независимость отмечают сразу несколько государств Центральной Америки. Для их истории 15 сентября стало точкой отсчёта современного суверенитета.

День независимости Гондураса, Гватемалы, Коста-Рики, Сальвадора и Никарагуа

В 1821 году страны Центральной Америки подписали декларацию о независимости от Испании. Это событие ежегодно отмечается как главный национальный праздник в этих государствах. Парады, концерты, праздничные шествия и фейерверки создают особую атмосферу свободы и единства.

День инженера в Индии

В Индии 15 сентября — это профессиональный праздник инженеров. Он приурочен ко дню рождения выдающегося инженера и ученого Мокшагундамa Вишвесварайи, сыгравшего ключевую роль в развитии инфраструктуры страны.

Другие национальные праздники

День знаний — Азербайджан

День пожилых людей (Keiro-no Hi) — Япония

День воссоединения Приморья с Отечеством — Словения

День битвы за Британию — Великобритания

Национальный день «Спасибо» — США

День онлайн-обучения — США

Праздники в США часто носят оригинальный характер. Среди них — День двойного чизбургера, День фетровой шляпы, День лингвини и другие кулинарные или тематические события, подчёркивающие культурное разнообразие страны.

Церковные и религиозные праздники

Этот день важен и для православной, и для католической традиции. Верующие отмечают память святых и обращаются к духовным практикам.

Память святителя Иоанна Постника

Православная церковь чтит архиепископа Константинопольского Иоанна Постника, известного своим подвижничеством, воздержанием и богословскими трудами.

День преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских

Эти святые считаются основателями монашества на Руси. Они сыграли ключевую роль в формировании духовной жизни Киевской Руси.

Католические даты

Свято Скорботної Девы Марии — Словакия

Свято Благочестивої Богоматері — Испания

Католическая церковь вспоминает страдания Богоматери и подчёркивает сострадание как путь к духовному очищению.

Исторические события 15 сентября

Теперь рассмотрим, какие знаковые события произошли 15 сентября в истории человечества. Эти даты демонстрируют широкий спектр научных, военных и культурных достижений.

Значимые даты:

533 год — византийские войска под командованием Велисария вошли в Карфаген.

— византийские войска под командованием Велисария вошли в Карфаген. 1697 год — курфюрст Фридрих Август I стал королём Польши под именем Август II.

— курфюрст Фридрих Август I стал королём Польши под именем Август II. 1780 год — Джон Якоб Хеммер основал первую международную сеть метеонаблюдений.

— Джон Якоб Хеммер основал первую международную сеть метеонаблюдений. 1821 год — Гватемала, Гондурас, Коста-Рика, Никарагуа и Сальвадор заявили о независимости от Испании.

— Гватемала, Гондурас, Коста-Рика, Никарагуа и Сальвадор заявили о независимости от Испании. 1830 год — открыта Ливерпульско-Манчестерская железная дорога.

— открыта Ливерпульско-Манчестерская железная дорога. 1893 год — начала выходить первая украиноязычная газета в США — «Свобода».

— начала выходить первая украиноязычная газета в США — «Свобода». 1916 год — британцы впервые применили танки в битве на Сомме.

— британцы впервые применили танки в битве на Сомме. 1950 год — силы ООН высадились в Инчхоне во время Корейской войны.

— силы ООН высадились в Инчхоне во время Корейской войны. 1994 год — Верховная Рада Украины отменила решение Севастопольского горсовета о российском статусе.

— Верховная Рада Украины отменила решение Севастопольского горсовета о российском статусе. 1997 год — зарегистрирован домен google.com.

— зарегистрирован домен google.com. 2000 год — открытие Олимпийских игр в Сиднее.

— открытие Олимпийских игр в Сиднее. 2008 год — банкротство Lehman Brothers стало началом мирового финансового кризиса.

Знаменитые личности, родившиеся 15 сентября

Этот день подарил миру множество выдающихся людей из разных сфер жизни.

Известные именинники:

1613 — Франсуа де Ларошфуко, французский писатель-моралист

— Франсуа де Ларошфуко, французский писатель-моралист 1804 — Михаил Максимович, украинский учёный и первый ректор Киевского университета

— Михаил Максимович, украинский учёный и первый ректор Киевского университета 1888 — Пилип Коновал, украинский герой, кавалер ордена Хрест Вікторії

— Пилип Коновал, украинский герой, кавалер ордена Хрест Вікторії 1890 — Агата Кристи, британская писательница

— Агата Кристи, британская писательница 1892 — Михайло Гайворонский, украинский композитор

— Михайло Гайворонский, украинский композитор 1946 — Оливер Стоун, американский режиссёр

— Оливер Стоун, американский режиссёр 1984 — принц Гарри, представитель британской королевской семьи

Приметы и народные поверья на 15 сентября

Народная мудрость издревле помогала предсказывать погоду и понимать смысл происходящего в природе.

Что наблюдали:

Обилие росы и отсутствие ветра — к тёплой осени.

Низкие облака по утру — к скорому дождю.

Красный закат в День Мамонта Вівчарника — к заморозкам.

Чего нельзя делать 15 сентября:

Носить яркую одежду — считалось, что это привлекает беду.

Начинать новые дела — могут не принести плодов.

Отказывать в помощи — день благотворительности.

Лаять или обижать животных — может вернуться в виде потерь.

Проявлять лень и недовольство — день требовал активности и чистоты помыслов.

Именинники 15 сентября

По православному календарю в этот день отмечают именины:

Мужские имена: Анатолий, Антон, Богдан, Василий, Виктор, Владимир, Герман, Демид, Иван, Леонид, Николай, Михаил, Павел, Пётр, Филипп, Степан, Фёдор, Феодосий, Юлиан, Ефим.

Женские имена: Ксения, Серафима

Если вы выбираете имя ребёнку, рождённому в этот день, можно обратить внимание на эти имена — они имеют духовную поддержку.

15 сентября — многогранный день, наполненный глобальными событиями, культурными и духовными традициями. Он напоминает о важности свободы, творчества, заботы об окружающем мире и уважения к истории.

