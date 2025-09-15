Дата 16 сентября наполнена множеством значимых событий — от международных дней, учреждённых ООН, до народных примет, национальных торжеств и церковных памятей. Этот день отражает культурную, историческую и духовную многослойность. В статье от DNEWS мы расскажем, какие праздники отмечаются 16 сентября в разных странах и в Украине, что запрещено делать по народным поверьям, у кого именины, и какие события произошли в этот день в истории человечества.

Международные праздники, учреждённые 16 сентября

Среди всех дат года 16 сентября особенно выделяется своими экологическими инициативами.

Международный день охраны озонового слоя

16 сентября — официальный международный праздник, учреждённый ООН в 1994 году в память о дате подписания Монреальского протокола. Этот документ был принят 16 сентября 1987 года и стал важной вехой в защите окружающей среды. Его цель — прекратить использование веществ, разрушающих озоновый слой Земли.

Озоновый слой выполняет функцию щита, защищающего планету от ультрафиолетовых лучей. Уменьшение его толщины ведёт к глобальным экологическим проблемам. Этот день напоминает миру о важности ответственного отношения к экологии.

День IT-специалистов

В неофициальном календаре технологических профессий 16 сентября считается профессиональным днём для разработчиков, системных администраторов и других представителей ИТ-сферы. Он отмечается в некоторых странах как знак признания труда тех, кто обслуживает цифровую инфраструктуру.

Национальные и профессиональные праздники 16 сентября

Дата 16 сентября имеет особое значение для нескольких стран, став символом независимости, военных побед или культурного наследия.

День независимости Мексики

Мексиканцы ежегодно празднуют 16 сентября как главный национальный праздник. В этот день в 1810 году началась война за независимость от Испании. Движение возглавил Мигель Идальго, произнеся знаменитый призыв «Крик Долореса». Этот день стал символом национального единства и свободы.

День независимости Папуа — Новой Гвинеи

В 1975 году Папуа — Новая Гвинея официально получила независимость от Австралии. Это событие стало поворотным моментом в истории страны, определившим её дальнейший путь как суверенного государства.

Другие государственные и профессиональные даты

День героев — Сент-Китс и Невис

Prinsjesdag — День принца в Нидерландах

День вооружённых сил — Малайзия

День мучеников — Ливия

День охраны государственной службы — Кыргызстан

День Оуайна Глиндyра — Великобритания

День памяти «Тропы слёз» — США

Необычные, гастрономические и культурные праздники

16 сентября имеет целый список курьёзных и кулинарных дат, популярных в США, Европе и Азии.

День рождения Джульетты

Итальянский город Верона — место действия трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта» — ежегодно 16 сентября празднует день рождения Джульетты. Этот праздник объединяет романтиков со всего мира. Проходят театрализованные представления, конкурсы писем и экскурсии по «дому Джульетты».

День гуакамоле

Гастрономическое торжество, посвящённое мексиканскому соусу из авокадо. Гуакамоле популярен во многих странах как элемент уличной и ресторанной кухни. В этот день проводятся кулинарные мастер-классы и дегустации.

Ещё даты:

День хлеба с корицей и изюмом — США

День локонов и кудрей

День пластилина Play-Doh — США

День истории татуировки — США

День корабля «Мейфлауэр» — США

День «Держитесь подальше от Сиэтла» — США

День семьи с приёмными детьми — США

День подростковой тренировки — США

День помятого дождевика — США

Религиозные и церковные праздники 16 сентября

Православный и католический церковный календари на 16 сентября включают множество памятей святых и почитание икон.

Православные памятные даты

Преподобный Феоктист Палестинский

Священномученик Анфим Никомидийский

Святая Фива Кенхрейская

Икона Божией Матери Писидийская

Католические праздники

День святого Корнелия

День мученицы Евфимии (особенно чтится в Хорватии)

Эти дни сопровождаются богослужениями и молитвами в честь святых, внёсших вклад в духовное развитие христианства.

Народные приметы на 16 сентября

По украинским и восточнославянским традициям, каждое число года несёт особые приметы, помогающие предсказать погоду и события.

Основные погодные и бытовые приметы

Если на 16 сентября стоит тепло и солнце — зима будет долгой и снежной

Дождь после обеда — к затяжным осадкам

Птицы летают низко — к похолоданию

Выбросить старые и ненужные вещи — к очищению жизни и удаче

Приметы основывались на наблюдениях за природой и передавались из поколения в поколение.

Чего нельзя делать 16 сентября

Запреты на определённые действия в народной культуре связаны с энергетикой дня и влиянием духовных сил.

Народные запреты

Не смотреть в зеркало слишком часто — это может «затянуть» несчастье

Избегать переедания, особенно мясной пищи

Не работать тяжело физически

Нельзя носить грязную одежду или спать в неубранной постели

Избегать зависти, ссор и проклятий

Такие запреты служили оберегом от негативных событий и укрепляли порядок в семье и обществе.

Именинники 16 сентября

Православный и народный календарь отмечает имена, связанных с почитаемыми святыми и мучениками.

Мужские имена

Андрей, Василий, Владимир, Дорофей, Иван, Илья, Костянтин, Николай, Михаил, Алексей, Пётр, Филипп, Роман, Сергей, Харитон, Юхим, Ян

Женские имена

Доминика, Василина

Детей, рождённых 16 сентября, традиционно называли в честь одного из святых покровителей этого дня.

Исторические события 16 сентября

Дата 16 сентября оставила яркий след в мировой и украинской истории, включая открытия, войны, научные достижения и политические изменения.

События в мире

1492 — Колумб открыл Саргассово море

— Колумб открыл Саргассово море 1620 — пилигримы отплыли на «Мейфлауэре» в Америку

— пилигримы отплыли на «Мейфлауэре» в Америку 1820 — Йоганн Швайгер изобрёл гальванометр

— Йоганн Швайгер изобрёл гальванометр 1908 — основана корпорация General Motors

— основана корпорация General Motors 1975 — независимость Папуа — Новой Гвинеи

— независимость Папуа — Новой Гвинеи 1983 — Арнольд Шварценеггер получил гражданство США

— Арнольд Шварценеггер получил гражданство США 2016 — передача 1 Тбит/сек по оптоволокну (Nokia, Deutsche Telekom)

События в Украине

1658 — подписание Гадячского договора между гетманом Виговским и Польшей

— подписание Гадячского договора между гетманом Виговским и Польшей 1930 — начало «пацификации» украинцев в Галичине польским правительством

— начало «пацификации» украинцев в Галичине польским правительством 2000 — исчезновение журналиста Георгия Гонгадзе

Эти события формируют контекст, в котором развивается украинская нация и её историческая память.

Известные личности, родившиеся 16 сентября

Среди тех, кто родился 16 сентября, есть деятели искусства, науки и политики.

1632 — Тимофей Хмельницкий, сын Богдана Хмельницкого

— Тимофей Хмельницкий, сын Богдана Хмельницкого 1853 — Альбрехт Коссель, лауреат Нобелевской премии

— Альбрехт Коссель, лауреат Нобелевской премии 1952 — Микки Рурк, американский актёр

— Микки Рурк, американский актёр 1956 — Дэвид Копперфильд, иллюзионист

— Дэвид Копперфильд, иллюзионист 1968 — Марк Энтони, певец и актёр

Их достижения оставили заметный след в истории.

16 сентября — это многогранный день, который объединяет международные экологические инициативы, гастрономические традиции, культурные торжества, религиозные обряды и исторические события. Он полон символов, памяти и смысла. Следуя народным приметам, помня об именинниках и уважая память о святых, мы сохраняем культурную преемственность и связь с корнями.

