21 августа — это день, наполненный множеством значимых событий, как исторических, так и культурных. Этот день важен для разных стран, и мы рассмотрим, какие праздники и памятные даты приходится на эту дату, а также их значение для мирового сообщества. Каждый год 21 августа в мире отмечают различные международные и национальные праздники, некоторые из которых имеют интересную и необычную природу. DNEWS рассказывает подробно.

Важные праздники 21 августа

Для разных стран 21 августа — это день, наполненный важными событиями. Рассмотрим основные из них.

Всемирный день Аватара

Одним из необычных праздников является Всемирный день Аватара, который отмечают поклонники культового фильма «Аватар». Этот день посвящен

День Бениньо «Нино» Акино на Филиппинах

21 августа — важная дата на Филиппинах, поскольку именно в этот день почитается память Бениньо «Нино» Акино, лидера оппозиции, который был убит в 1983 году. Его смерть стала важным моментом в истории Филиппин, и этот день отмечается как нерабочий.

День Независимости Латвии

Латвия отмечает День Независимости 21 августа, символизируя путь к свободе. Этот день стал ключевым моментом в истории Латвии, так как именно 21 августа 1991 года Латвия восстановила свою независимость от Советского Союза.

День молодежи в Марокко

В Марокко 21 августа отмечают День молодежи, праздник, посвященный молодежным

День социального работника в Мексике

21 августа в Мексике отмечают День социальных

Международные и необычные праздники 21 августа

Кроме того, 21 августа отмечаются и другие значимые

Международный день памяти и поминания жертв террора

Каждый год 21 августа в разных странах мира проходит Международный день памяти и поминания жертв террора. Этот день напоминает о важности борьбы с терроризмом и поддержания мира в обществе. Это время, когда мировое сообщество объединяется, чтобы отдать дань памяти невинным жертвам террора.

День без косметики и макияжа

21 августа в мире отмечают День без косметики и макияжа, чтобы подчеркнуть важность

День сбора диких трав

В некоторых странах 21 августа отмечается День сбора диких трав. Это необычный праздник, который направлен на привлечение внимания к

Национальный день женщин-футболисток в Аргентине

В

Этот день отмечается в Аргентине в честь женщин, которые играют в футбол и добиваются успехов в этом спорте. День посвящен продвижению женского футбола и признанию вклада женщин в спорт.

Национальный день сладкого чая и спумони в США

В США 21 августа отмечается Национальный день сладкого чая и спумони — день, посвященный любителям сладкого чая и десертов. Это традиционный день для

Знаменательные события 21 августа

Этот день также имеет значимые исторические события, которые повлияли на мировую политику и культуру.

21 августа 2013 года в Сирии произошел трагический инцидент — войска Башара Асада использовали химическое оружие против оппозиции, что привело к массовым жертвам. Этот день стал важным моментом в международной политике, вызвав осуждение по всему миру.

21 августа 1996 года был основан орден «За мужность» в Украине. Это награда была создана в память о подвиге украинских солдат и граждан, которые проявили мужество в годы независимости.

21 августа — это день, наполненный важными событиями и праздниками, которые охватывают не только разные уголки мира, но и важные исторические события. Каждый год в этот день отмечаются международные и национальные праздники, связанные с культурой, историей и памятью. Важно помнить, что этот день имеет не только веселье, но и глубокий смысл для многих стран.

